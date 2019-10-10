Странный суррогат вместо хлеба — почему крошится буханка?

Качество хлеба в стране продолжает стремительно падать. Граждане жалуются, что так называемый «заводской» хлеб уже на второй день начинает крошиться, и становится непригоден для еды. Остальные виды хлебобулочной продукции также вызывают обеспокоенность местных потребителей — вкус и свойства хлеба утеряны. Возникает вопрос — из чего производят сомнительный ассортимент на прилавках магазинов?

Очереди за хлебом давно ушли в прошлое. Сегодня столичные прилавки буквально ломятся от разнообразия сортов и видов этой продукции, реализуемой по доступным ценам. Однако рядовым потребителям от этого не легче.

«Я постоянно переживаю о качестве хлеба, который приходится есть из-за отсутствия иного выбора, — сказала корреспонденту # столичная жительница Эльмира Рустамова. — За последние годы хлеб не просто потерял свой вкус. Уже через день купленная буханка начинает крошиться, превращаясь в непонятный суррогат. Ее невозможно нарезать ножом, а тем более отломить кусочек. Понимаю, что есть такой хлеб опасно для здоровья, но что поделаешь, приходится».

Как тут не вспомнишь картинку из детства советских времен о пользе вчерашнего хлеба? Однако с местной хлебобулочной продукцией лучше не затягивать. «Купила вчера «заводской» хлеб, а сегодня пришлось выбрасывать, — хлопочет женщина у прилавка. — Хлеб крошится, становится несъедобным, так что приходится успевать есть его теплым. Страшно подумать о составе такой выпечки. Что туда добавляют?!». Хураман Алиева, так зовут нашу случайную собеседницу, долго и безуспешно старалась найти в столичных магазинах хлеб нормального качества по доступной цене.

«Хороший хлеб продают дорого, — сокрушается женщина. — Я поразилась, встретив на полках магазинов буханку за 9 манатов. Почти по цене мяса. Позволить себе покупать его по такой цене не могу. И тут возникает логичный вопрос — из чего выпекают хлеб для нас — бедных, стоящий 50 гяпиков?». Наши собеседники дружно припомнили качество и вкус хлеба советского времени. «В те времена наш хлеб очень ценился в других советских республиках. Гости столицы обязательно увозили с собой бакинский хлеб, чтобы угостить им родственников и знакомых. Сегодня ситуация прямо противоположная», — сообщил нам Мехти Мамедов, с досадой укладывая купленную буханку в прозрачный пакет.

Специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов отмечает, что в производстве хлеба преимущественно используется фуражное зерно с невысокой массовой долей клейковины. Однако хлеб из муки такого качества не достигнет нужного объема при низком весе буханки без различных добавок и химии. Желая понизить себестоимость хлеба, местные пекарни покупают низкосортную муку, а результат, как говорится, налицо.

В свою очередь экономист Неймат Алиев анонсирует дальнейшее скрытое подорожание хлеба, выражающееся в понижении его качества. По свидетельству экономиста, пшеница, которая стоила в прошлом году 23 – 25 гяпиков за килограмм, сегодня поднялась в цене до 38 – 39 гяпиков. Цены на ячмень также выросли с прошлогодних 25 – 27 гяпиков до 35 – 38 гяпиков. Таким образом, по сравнению с прошлым годом пшеница подорожала на 55 – 65%, а ячмень – на 40 – 41%. По данным Алиева, странность ситуации в том, что сильное подорожание происходит на фоне растущего импорта и местного производства. Традиционно в структуре продовольственного ввоза текущего года основной объем пришелся на хлеб – 852,878 тыс. тонн (рост на 16,6%). При этом Минсельхоз продолжает радовать сводками о небывалых урожаях пшеницы, а граждане жалуются на отсутствие нормального хлеба.