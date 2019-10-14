Странное совпадение – Трамп против армянского лобби

С сентября демократы в Конгрессе пытаются добиться начала процесса импичмента президента Трампа. Они заявляют, что тот злоупотребил своей властью и влиянием США на международной арене, чтобы побороть своего основного соперника Джо Байдена на следующих президентских выборах.

И уже, по меньшей мере, 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Напомним, конгрессмены от Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, обвинив его в том, что он хотел обменять американскую военную помощь Украине на личную услугу от Владимира Зеленского. Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года американский лидер якобы просил того возобновить дело против Хантера Байдена, сына своего потенциального оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Но есть и другие эксперты, которые полагают, что это оппоненты Трампа создают негативный фон вокруг американского лидера с целью снизить его шансы на переизбрание в 2020 году.

А для нас примечательным моментом во всей этой истории является одна особенность политической карьеры двух демократов, первыми выступивших с обвинениями против президента — это одни из ярких представителей проармянского лобби США Адам Шифф и Нэнси Пелоси.

Но когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф потребовали импичмента, Трамп молчать не стал. Он заявил, что эти двое, а также те, кто был с ними в сговоре, заслуживают наказания за их преступления и госизмену.

«Нэнси Пелоси знала обо всех многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, Пелоси «во всех отношениях виновна» так же, как Шифф, «в особо тяжких и незначительных преступлениях и даже в госизмене».

В субботу стало известно, что демократы в Палате представителей Конгресса США собираются ускорить процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа. Об этом сообщил конгрессмен Адам Шифф.

В послании, которое Шифф направил однопартийцам, говорится, что планируется «продолжать и ускорять усилия». Шифф подтвердил, что демократы в Палате представителей обязали ряд бывших и действующих чиновников дать показания.

Напомним также, Трамп называл возглавляющего спецкомитет по разведке Палаты представителей Шиффа «крошкой», «мошенником» и требовал его отставки.

О том, что Нэнси Пелоси и Адам Шифф являются давними активистами армянского лоббинга открыто пишут в эти дни и ереванские СМИ. Тамошний политический обозреватель Арман Ванескегян признает, что «в Армении громом среди ясного неба прозвучало предложение американского лидера Дональда Трампа допросить и арестовать конгрессмена Адама Шиффа, который ведет расследование по делу об импичменте. Интересы двух политиков схлестнулись, конечно же, на украинской почве. Однако армянский привкус американского внутриполитического скандала не может не тревожить. Ведь председатель комитета по разведке Палаты представителей США, конгрессмен от американского Бербанка Адам Шифф — один из самых эффективных лоббистов интересов Армении и Карабаха в Конгрессе. Множество его высказываний и заявлений, касающихся карабахской проблематики, Геноцида армян в Османской Империи, прозвучавших с трибуны – тому свидетельство».

И вот сейчас демократ вошел в серьезный клинч с американским президентом. «Я хочу, чтобы Шифф был допрошен на самом высоком уровне за мошенничество и измену», — заявил Трамп.

Более того, активность Адама Шиффа на политической арене наводит армян на мысль, что «их друг», возможно, вынашивает планы занять место главного конкурента Трампа на предстоящих в следующем году выборах.

Предположение весьма смелое, хотя, чем черт не шутит? Вспомним Барака Обаму – кто вообще знал о существовании такого политика еще за полгода до того, как он стал президентом США.