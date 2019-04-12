«Странная» логика Фазиля Мустафы: каждому ученику — по директору!

Этого депутата Милли Меджлиса, по неизвестной мне причине, называют в Азербайджане человеком принципиальным, честным и порядочным. Охотно верю в то, что он таковым и является. В целом, так сказать. Но, в отдельно взятом вопросе, к моему глубочайшему сожалению, этот депутат занял позицию, мягко говоря, удивительную. «Я не считаю правильным увольнение директора»,- заявил он, комментируя резонансную гибель 8-классницы 162-й школы Элины Гаджиевой.

По его словам, директора школ не могут контролировать всех учащихся. «Как директор может контролировать 2 тысячи учеников? Каждый приходит в школу из разных семей, у каждого своя психология. Для решения проблемы надо возобновить отношения между школой и родителями. В таком случае, учителя будут в курсе происходящего дома у учеников, а родители — всего того, что происходит в школе. Между родителями и учителями должна быть налажена ежедневная телефонная связь»,- умозаключил Ф.Мустафа.

Безусловно, нужно наладить отношения между школой и родителями. Тут спорить просто бесполезно. Для этого, кстати, вовсе нет необходимости ежедневного личного общения родителей учеников с педагогами. Достаточно создать группу в социальных сетях. Так можно быть в курсе все происходящего в классе и школе, общаясь как с педагогами, классным руководителем, так и с иными родителями. И, разумеется, такое общение минимизирует риск несчастных случаев, трагедий в школах.

При этом, никто не отменял ответственности директора школы за все, что в ней случилось. Еще раз повторяю — директор школы несет полную и непосредственную ответственность за безопасность и здоровье каждого ученика. Собственно, поэтому директор школы и называется директором, а не завхозом. Завхозы ответственны за хозяйственную часть. Это так, в целях расширения кругозора.

Непонятно, что он предлагает? Избавить директоров азербайджанских школ от ответственности за жизнь и здоровье учащихся? Но, в таком случае, в чем же тогда будет состоять главная обязанность директоров школ? В сборе денег с учителей, которые собирают их с педагогов, которые, в свою очередь, собирают их с родителей учащихся?! Именно к этому, кстати, сводят свою работу директоры многих бакинских школ. Могу привести кучу примеров, если это интересно Фазиль-бею. Причем, при надобности, расскажу и о школах, которые находятся в пределах его избирательного округа и посмотрю, как ему удастся искоренить эту ситуацию.

Надеюсь, у уважаемого депутата с математикой все хорошо. Но в таком случае, как понять его тезис о том, что директор не может нести ответственность за сотни и тысячи учеников школы? Это же просто уму непостижимо! Нет никакой возможности выделять каждому ученику по одному директору! Нет в стране столько директоров. И учителей столько нет, чтобы закреплять по одному за каждым учеником.

Директор 162-й школы, где произошла трагедия, приведшая к гибели ученицы 8-го класса Элины Гаджиевой, не просто должна быть снята с должности. Ее просто отстранили от выполнения обязанностей, пока ведется следствие. Да и это произошло после того, как общественность страны начала выражать свое возмущение случившимся.

В данном же случае, думаю, важно добиться справедливого суда над всеми виновными в трагедии. В том числе и над директором школы, которую, по непонятной мне причине, выгораживает Ф.Мустафа. Не уж то, он не в курсе как директор подговаривала журналистов оклеветать семью Э.Гаджиевой. К тому же, прошла информация о том, что директор пыталась договориться с семьей Э.Гаджиевой, предлагая им участок земли в Гарадагском районе! И как после этого можно защищать такого директора, просто ума не приложу…