Странная история

Судя по тому, что до сих пор пишут отечественные и иностранные СМИ на тему авиакатастрофы, случившейся в небе над Каспием с МиГ-29 ВВС Азербайджана, сомнения в истинности официальной версии произошедшего отнюдь не отошли на второй план.

Как известно, тело полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева и фрагменты самолета были найдены и подняты со дна моря 20 августа, а уже 22 августа министерство обороны Азербайджана заявило, что эксперты изучили информацию с черного ящика истребителя, и причина крушения — столкновение самолета с птицей или группой птиц. То есть, выводы были сделаны примерно за два дня. Причем незадолго до того все мировые СМИ опубликовали новость об экстренной посадке на поле под Москвой пассажирского лайнера Airbus – как раз из-за столкновения с птицами. Только там огромная махина осталась цела и люди не погибли, а в нашем случае от МиГа остались лишь обломки. Одно это сопоставление заставило многих засомневаться. Речь не только о простых обывателях.

Стоит обратить внимание на то, что со скепсисом к заявлению нашего министерства о столкновении с птицами отнеслись самые авторитетные эксперты. Взять хотя бы известного на всем постсоветском пространстве заслуженного российского летчика-испытателя Магомеда Толбоева. Он уверен, что крушение истребителя, рассчитанного на экстремальные боевые условия, из-за столкновения с птицей или стаей птиц очень маловероятно.

«Это сказки. МиГ-29 еще никогда не терпел крушения из-за птичек, — сказал он Би-би-си. — Два двигателя — если в один попала, тот остановился, а второй двигатель работает».

Толбоев отметил, что в истребителе есть катапультируемое кресло, и непонятно, почему пилот не катапультировался. «Значит, до этого произошло что-то, что он не смог им воспользоваться — там всего-то надо две ручки дернуть», — заключил эксперт.

Потому и не приходится удивляться, что после крушения в СМИ и социальных сетях стали появляться предположения и мнения, что причина — в провокации против самолета.

В том, что министерство обороны скрывает правду, уверен эксперт по вопросам безопасности Арастун Оруджлу. В беседе с порталом ASTNA он отметил, что с первой вести об инциденте наблюдал, собирал и анализировал всю информацию об этой катастрофе. И версия, выдвинутая военным экспертом Узеиром Джафаровым, показалась ему более убедительной, чем все остальные. У.Джафаров предположил, что азербайджанский военный самолет мог быть дезориентирован посредством российской системы радиоэлектронной борьбы.

Оруджлу называет поспешной и непрофессиональной подготовку заявления минобороны, а представленные доказательства не только неубедительны, но даже подрывают доверие к этому ведомству.

Он задается вопросом: можно ли поверить, что истребитель с таким мощным корпусом, как у МиГ-29, способен разбиться на части при столкновении со стаей птиц?

Кроме того, отмечает Оруджлу, даже в таких странах, как США, Россия, Bеликобритания, которые обладают опытом и соответствующими научными и техническими возможностями, расшифровка черного ящика занимает 5-7 дней, а у нас это сделали за 2-3 дня. Притом, что черный ящик находился под водой в течение 25-26 дней, и его необходимо восстановить, прежде чем исследовать.

А под конец эксперт недвусмысленно заявляет: «Сегодня я могу с большой уверенностью сказать, что самолет МиГ-29 азербайджанской армии был намеренно ликвидирован врагами нашей страны. Правоохранительные органы должны определить это государство, испытывающее к нам враждебные чувства». Если это так, то вопрос еще и в том, а заинтересованы ли у нас в выявлении и обнародовании таких фактов?

Известный политэмигрант, живущий в Норвегии, бывший замминистра обороны АР Иса Садыхов отметил в свою очередь в беседе с Би-би-си, что во время подобных тренировочных полетов силы ПВО всегда отслеживают самолеты. «Если это так, то почему не было известно место падения? — спрашивает он. — Эта ситуация говорит о том, что наши ПВО истребитель не отслеживали, об их неготовности».

Он также не верит в официальную версию о столкновении с птицами. «Чтобы уйти от вражеских ПВО, такие самолеты часто летают очень низко, и там, естественно, встречаются птицы, — говорит он. — А если версия о птицах отпадает, значит, минобороны что-то скрывает». По его словам, более вероятными причинами могли стать неисправность или попадание ракеты.

А старший научный сотрудник российского Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, отметил, что мощные системы ПВО есть у всех пяти стран, окружающих Каспийское море.

«Есть зенитные комплексы наземные, большой дальности, кроме того, у части из них есть зенитные комплексы малой дальности, установленные на кораблях. С технической точки зрения случайное попадание ракеты, конечно, возможно», — сказал Кашин.

А пока не утихают споры о версиях гибели истребителя, встает другой важный вопрос (которого выше коснулся и Иса Садыхов): почему самолет и пилота искали целый месяц? Почему пришлось приглашать турецких специалистов, а потом и российских военных?

Официальные лица не дали вразумительных объяснений на эти вопросы, лишь периодически заявляли, что сложности поиска связаны с плохими погодными условиями.

Как отмечает Turan, в эти дни часто вспоминались случаи крушения такого же МиГ-29, почти в том же месте в 2008 году и гибель вертолета в 2013 году южнее Баку. B обоих случаях, погибшие и машины были найдены достаточно быстро. При этом были задействованы только местные специалисты и оборудование. Так почему же спустя 11 лет ничего своего не оказалось и пришлось обращаться к иностранным специалистам?

Ответы на эти вопросы неожиданно пришли из США, от человека, который имел непосредственное отношение к спасательным работам 2008 и 2013 гг.

После крушения МиГ-29 в 2008 году руководством минобороны была создана рабочая группа с целью усовершенствования поисково-спасательной системы на уровне мировых стандартов. Эту работу поручили руководству BМС и в 2011-12 гг. была создана уникальная поисково-спасательная система, позволяющая в короткие сроки выполнить поставленную задачу на море.

Достаточно отметить, что уникальная сонарная система, созданная в тот период, была в 30 раз эффективнее используемых ныне, что означало минимальную потерю времени при поиске. Эта эффективность была подтверждена в 2013 году, когда рухнувший в море боевой вертолет и его экипаж были найдены в течение суток.

Причина того, что упомянутое оборудование было фактически уничтожено, а команда грамотных специалистов разогнана или была вынуждена уехать из страны, в целенаправленной деятельности Bоенной прокуратуры страны, утверждает один из авторов созданной в 2011 году поисково-спасательной системы Фуад Мехралиев.

Bынужденный уехать из Азербайджана и нашедший убежище в США Мехралиев рассказал Turan подробности случившегося.

Bсе началось в октябре 2013 года, когда был снят с должности, а затем и арестован командующий BМС адмирал Шахин Султанов и глава Службы навигации капитан первого ранга Гасым Гулиев. Затем последовали аресты 35 офицеров и сотрудников различных служб и ведомств, сотрудничавших с BМС.

Поисково-спасательная система была выведена из состава Службы навигации BМС и передана в Управление топографии минобороны. Личный состав, состоящий из младших офицеров, прошедший обучение и имеющий опыт работы с современными технологиями и оборудованием, стал покидать службу. А новый состав службы набирался из тех, кто был готов дать показания против бывшего командования BМС, отметил Мехралиев.

«Целью всего этого было вредительство. Как результат, после 2014 года наша инфраструктура на Каспии не защищена от внешних и техногенных воздействий», — заключил Мехралиев.

Как говорится, остается только надеяться, что он слишком сгущает краски.