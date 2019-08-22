Страницу Кличко в Instagram заблокировали из-за «троллей»

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за атаки «троллей», информирует РИА Новости.

«Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-«троллей», — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Мэр считает эту атаку «неуклюжей» попыткой закрыть один из популярных каналов, через который он ежедневно общается с украинцами и показывает, что сделано в Киеве, и что планируется сделать.

Он отметил, что в ближайшее время работа страницы в Instagram восстановится.