Страница Арнольда Шварценеггера была атакована российскими подписчиками

На инстаграм американского актера Арнольда Шварценеггера обрушились подписчики из России, после того, как он разместил совместную фотографию с сыном Кристофером, который был одет в шинель офицера МВД.

«С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», — поздравил сына с днем рождения Шварценеггер.

Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлением, а также отметили, что отец и сын оделись, как русские, особенно Кристофер. (РИА Новости)

| 2019-09-29T00:26:29+00:00 29 сентября 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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