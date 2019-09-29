Страница Арнольда Шварценеггера была атакована российскими подписчиками

На инстаграм американского актера Арнольда Шварценеггера обрушились подписчики из России, после того, как он разместил совместную фотографию с сыном Кристофером, который был одет в шинель офицера МВД.

«С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», — поздравил сына с днем рождения Шварценеггер.

Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлением, а также отметили, что отец и сын оделись, как русские, особенно Кристофер. (РИА Новости)