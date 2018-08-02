Strand Magazine напечатает неизданный рассказ Хемингуэя

Американский журнал Strand Magazine впервые опубликует ранее неизданный рассказ известного писателя Эрнеста Хемингуэя, написанный в 1956 году, сообщает издание.

«В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side», — говорится на сайте ежеквартального журнала.

Действие в неизданном произведении, посвященном Второй мировой войне, происходит в гостинице Ritz в Париже, повествование ведется от лица человека по имени Роберт, которого в рассказе также называют «папой». Как отмечает журнал, рассказ представляет собой «яркую зарисовку, изображающую солдат, уставших от войны, но с надеждой смотрящих в будущее».

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