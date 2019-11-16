Страна тоталитарных идей и казарменной экономики

Наверное, в мире нет второй страны, как Россия, «светлые умы» которой столетиями искали бы для нее свободное место под Солнцем. Но, если Вы обратили внимание, мы выражение «светлые умы» написали в кавычках и это не случайно.

Дело в том, что во многих трагедиях России виновны именно они, «светлые умы» этой страны: герцены, чернышевские, добролюбовы и другие — вдобавок, это не наше заключение, а вывод самих русских интеллектуалов…

К чему мы все это говорим? На днях «наткнулись» на очередную «судьбоносную статью» одного российского интеллектуала. «Идея, нужна сильная идея и сознательная верность ей» — так заканчивал свою статью этот горе-интеллектуал.

«Сильная идея и сознательная верность ей» — признаться, когда мы прочли эти слова, невольно вспомнили пропагандистские тексты Й.Геббельса и у нас чуть ли кровь не застыла в жилах. Да, они – сотрудники конторы Геббельса, так же писали: идеи, великий Рейх и великая Германия!..

Нет, несмотря на подобные откровения, в России еще далеки от массового психоза, но, то, что эти «поиски» продолжаются уже несколько столетий, и то, что российские интеллектуалы еще не нашли нужного им «ответа» — конечно, не тревожить не может. Ведь, эти поиски затрагивают политическую и экономическую архитектуру не только ближнего зарубежья России, но и всего мира.

И что тут удивительно, даже странно? Россия больше полувека просуществовала, как идейное государство. Да, была «сильная идея», всеобщее повиновение и верность ей: около 200 миллионов людей (мы уж не говорим о населении стран, т.н. социалистического лагеря!) семьдесят лет служили самой «сильной и прогрессивной идее» мира, т.е. построению коммунизма на доброй половине мира.

Но потом оказалось, что исключительно силовыми, военно-полицейскими средствами и пятилетними планами самого благополучного, свободного вообще от каких-либо противоречий общественно-государственного строя — коммунизма даже в отдельно взятой стране не построить, т.к. у людей есть такие привычки, как потребность в еде, одежде, тепле и уюте, чего так сильно не хватало в коммунистических коммуналках-казармах России…

Конечно, нельзя сказать, что в России не было и теперь нет по-настоящему светлых умов, которые правильно наметили бы социально-политические ориентиры для своей страны. Буквально, в те же дни мы прочли другую статью, где говорилось, что экономика — самое слабое звено для России, претендующей на статус мировой державы.

И в этой статье вовсе не говорилось о какой-то «сильной национальной идее», потому что даже далекому от замысловатой экономической теории человеку, даже простому обывателю понятно, что не идеи в конечном итоге развивают экономику, а интересы и чувство выгоды отдельных людей и группы людей.

Еще великий А.Смит подчеркивал изначальную эгоистическую природу человека, и призывал не тратить время на бесполезную борьбу с этим человеческим качеством – «недугом», а превратить его в локомотив экономического развития и прогресса, т.к. люди преследуя чисто эгоистические цели в конечном итоге, служат экономическому процветанию и развитию собственной страны. Да, именно, таким образом срабатывает «невидимая рука» экономического рынка; первоначальные эгоистические мотивы, как уже заметили, превращаются в движущую силу экономики.

Поэтому главным недостатком российских интеллектуалов является такой фактор, что они никогда должным образом не учитывали человеческое измерение социально-политических преобразований. Возможно, по той простой причине, что долгое время в России не было свободного человека, свободного актора социально-экономического театра: сначала крепостное право, а потом уже ускоренная пролетаризация населения помещали формированию истинного предпринимательского мышления и настоящего предпринимателя. Наверное, именно, поэтому по сей день источником развития экономики считается не свободный человек, а какие-то абстрактные «идеи», что так характерно для тоталитарных строев, для казарменной экономики…

Думается, что даже теперешнее состояние России, где преобладают не рациональное рыночно-экономическое мышление, а чисто идеологические предпосылки, не может служить длительной экономической моделью для страны, т.к. она также базируется на «идейной экономике», что не может не быть предметом определенных тревог в среде здравомыслящих ученых-экономистов…