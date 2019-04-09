Страна на перепутье

Практически полтора месяца уже Молдова живет в состоянии политического кризиса. 24 февраля там состоялись выборы нового состава парламента, а по форме правления Молдова как раз парламентская республика.

Основной важный момент, которого ждали от этих выборов и в Москве, и в Брюсселе, это ответ на вопрос, какой же вектор развития выберет на сей раз маленькая страна — на Восток или все же на Запад. Но, как это нередко уже бывало и в молдавской, и вообще в постсоветской политической истории, выборы прошли, а вопрос остался. И до сих пор не ясно, удастся ли ответить на него в обозримом будущем.

Эта небольшая страна с населением три с половиной миллиона человек, имеет стратегическое значение, как для Евросоюза, так и для России. С одной стороны, Молдова первой из всех стран-участниц программы ЕС «Восточное Партнерство» достигла подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (и, соответственно, безвиза), с другой — часть территории Молдовы (Приднестровье) до сих пор находится под оккупацией российских военных.

Итак, в нынешний парламент прошли четыре партии, но ни у одной нет решающего большинства. За все время существования в Молдове парламентской демократии случаи, при которых возникала необходимость создания коалиции, происходили не раз. Но, пожалуй, никогда еще поствыборные расклады политических сил не создавали ситуации, в которой варианты коалиции предусматривали сочетание настолько антагонистических партий, как это произошло после февральских голосований.

Ситуацию сильно усложняет то, что представительство этих партий в парламенте приблизительно одинаково — 35 мандатов у пропрезидентской, промосковской Партии социалистов, 30 — у прозападной Демократической партии, контролируемой олигархом Плахотнюком (и пока что остающейся у власти), и 26 мандатов у блока ACUM, позиционирующего себя как проевропейская оппозиция олигарху. Еще 7 мандатов получила партия «Шор» и 3 — независимые депутаты, избранные по одномандатным округам. Но эти 10 мандатов многие относят в копилку Демпартии.

Таким образом, после выборов парламент, образно говоря, повис в воздухе.

И каким путем пойдет страна, может проясниться только после создания правящей коалиции.

Весь март прокремлевский президент Молдовы Игорь Додон демонстрировал активные попытки уговорить антагонистов создать хоть какую-то коалицию большинства в парламенте, которая в свою очередь получит право сформировать новый состав правительства. Пока этого не произошло, страной продолжает править (хоть и с несколько ограниченными полномочиями) прежний Кабмин, в котором верховодит прозападная Демпартия.

Видно, это обстоятельство и не нравится социалисту Додону. Хотя лично ему продолжающийся политический кризис совершенно не помеха. Ведь в соответствии с порядками, принятыми в парламентских демократиях, глава государства там фигура больше номинальная, в некотором смысле — декоративная. То есть, в каком бы виде ни сложилась новая правящая команда — как чисто прозападный блок или смешанная коалиция из правых и левых — на полномочиях Додона или сроке его пребывания в президентском дворце это никак не скажется. Ровно так же ничего с ним не случится, если политический кризис затянется настолько, что придется распускать недавно избранный парламент и назначать перевыборы.

Понятно, что сейчас партии, прошедшие в парламент нового созыва, должны оставить в стороне риторику и сформировать коалицию на основе национальных интересов — но этот сценарий только на словах кажется легким.

Сама Молдова сейчас как линия фронта новой холодной войны. То есть, если будет формироваться большая коалиция, то политики захотят извлечь максимальную выгоду как из России, так и из ЕС. Однако даст ли вся эта возня хоть что-то обычным молдаванам — вопрос.

Позиции основных политических сил в парламенте менялись много раз, звучали всевозможные предположения о вероятном составе коалиции большинства. Например, блок ACUM долгое время заявлял о том, что не будет участвовать ни в каких коалициях заодно ни с Демпартией, ни с социалистами. И это ломало все. Однако, не далее как 8 апреля ACUM передумал, и появился шанс создать коалицию против олигарха Плахотнюка (Демпартия).

Что же случилось? Лидеры партий «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность» Андрей Нэстасе и Майя Санду (блок ACUM) решились на переговоры с Партией социалистов по поводу создания парламентской коалиции, нацеленной на «деолигархизацию страны».

Об этом говорится в коммюнике, обнародованном в понедельник пресс-службой объединенного блока ACUM.

«Политический блок ACUM приглашает парламентскую фракцию ПСРМ на публичные переговоры в зале для конференций парламента Республики Молдова», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Нэстасе и Санду выражают «обеспокоенность тем, что процесс формирования рабочих органов парламента затягивается».

Что ж, теперь все зависит от ответа социалистов.

Таким образом, главный вопрос для Молдовы по-прежнему звучит так — смогут ли партии, которые прошли в парламент, сформировать правительство? Пока это выглядит маловероятно. Хотя, с другой стороны, и досрочные выборы ни для кого из них не приятны. Это и новые расходы, и неуверенность в конечном результате.