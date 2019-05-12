Страхование недвижимости: защита от рисков или бесполезные расходы?

7Население периодически призывают страховать свои дома и квартиры от различных рисков, но граждане не спешат это делать.

Так, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов на отчетном брифинге о проделанной за три месяца работе по устранению последствий землетрясения в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах отметил, что более 80% жилья в данном районе не застраховано.

По его словам, граждане должны проявлять больше активности в страховании, а Государственный комитет по вопросам имущества и Служба ASAN должны им в этом помогать.

Экономист Фуад Ализаде отметил #, что в нашей стране существует обязательное страхование недвижимости, но проблема в том, что по отношению к тем, кто не страхует свои дома и квартиры не применяют никаких санкций, нет четких механизмов исполнения. Он считает, что изначально должны были быть более жесткие нормативы, и возможно для этого понадобятся изменения в законе.

Ф.Ализаде заявил, что мало кто в нашей стране страхует свое жилье, потому в случае каких-то катастроф, например, пожаров, стихийных бедствий государство вынуждено брать покрытие ущерба на себя.

По его словам, договор об обязательном страховании нужен при сделке о купле-продаже недвижимости. Экономист отметил, что обязательное страхование должно быть распространено в первую очередь на дома, которые вводятся в эксплуатацию.

Вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов в свою очередь заявил #, что страхование жилья должно быть выгодно всем участникам процесса. Но население не доверяет страховым компаниям и многие считают, что если с их жильем что-то случится, то страховая компания найдет массу причин, чтобы не выплачивать страховку. По словам эксперта, гражданам непросто заработать деньги, потому им не хочется отдавать их кому-то, не имея уверенности в том, что система будет работать как должна.

«При оформлении договора о страховании нужно внимательно читать все пункты, в том числе те, которые написаны мелким шрифтом, чтобы точно знать, на какие условия вы подписываетесь. Например, при страховании автомобилей можно увидеть, что если нанесенный ущерб меньше определенной суммы, то страховка не выплачивается. Автомобили у нас страхуют все, просто потому что вынуждены, но если происходит ДТП, владельцу машины не всегда просто получить страховку»,- сказал Дж.Исмаилов.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал # о том, что дела со страхованием недвижимости в стране обстоят на сегодняшний день плохо, пожалуй, за исключением, жилья, взятого в ипотеку. По его словам, страховка стоит недорого — 50 манатов в год, но и этого граждане платить не хотят.

«Люди не думают о том, что случись что с их жильем — например, пожар, то они могут остаться ни с чем. Все дело в психологии и в отсутствии просветительской работы с населением. А вот страхование автомобилей находится на высоком уровне. Пора теперь заняться и недвижимостью. Граждане могут,- говорит эксперт,- застраховать квартиру от разных рисков, например от того, что зальют соседи с верхних этажей».

Экономист Натиг Джафарли считает, что в целом в Азербайджане культура страхования не особо развита. По его словам, люди смотрят на него не как на инструмент возврата потерь, а как на вынужденную меру.

«Так, водители страхуют свои авто не потому что им этого хочется, а потому что в противном случае их ждет штраф. Но любое застрахованное имущество дает преимущество владельцам. Если брать жилье, то пожар, землетрясение, наводнение могут лишить людей крыши над головой. В нашей стране в случае стихийных бедствий гражданам помогает государство, зная, что их недвижимость не была застрахована. Это вынужденные траты из бюджета. Причем бывает, что граждане оказываются еще и недовольны полученной поддержкой, считая, что для них недостаточно сделали. Имущественная страховка свела бы подобные случаи на нет»,- сказал он #.

Но, эксперт отмечает, что если обязать людей платить страховку за жилье, граждане воспримут это болезненно. По мнению Н.Джафарли, государство может заинтересовать население в таком страховании, в противном случае никакой закон не поможет.

«Можно, конечно, привести в пример автострахование и сказать, что оно ведь является обязательным и работает. Да, часть ущерба там действительно возмещают. Но в том случае есть институт наказания, незастрахованное авто ставят на штрафстоянку. А как его применить по отношению к жилью? Выселять тех, кто не стал страховаться из квартир и домов? Это нереально»,-говорит он.

По его словам, граждане не особо доверяют страховщикам. В других странах, как сказал эксперт, страховые компании, рекламируя свои услуги, сообщают о том, сколько лет они на рынке. Например, если компания на рынке 100-150 лет, то уровень доверия к ней гораздо выше.

Как считает Н.Джафарли, одна из проблем в том, что отечественный страховой рынок монополизирован, его поделили между собой несколько компаний, и они не особо заинтересованы в продвижении имущественного страхования. Экономист заявил, что страховые компании существуют за счет тех видов страхования, которые действительно являются обязательными, а также за счет различных фирм, являющихся их клиентами.