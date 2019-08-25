«Страх взяточника» — парфюм от Гезягиряна Подхалимова

Гезягирян Подхалимов пребывал в состоянии шока. Это, конечно было далеко не то состояние, в которое он впал однажды, после беседы в одной северной стране с дедом по имени Кондратий. По ее окончании Подхалимова хватил приступ, названный в честь того деда. Гезягирян не знал, есть ли у Кондратия в Финляндии родственник, тезка или, в крайнем случае, носитель такой же жизненной философии. Но были подозрения, что есть, ибо наш герой снова начал впадать в ранее уже пережитое состояние.

С чего это? Да вот новость пришла, что духи с потом презентовало финское агентство Mirum Helsinki. Безжалостные к чувствам Гезягиряна СМИ сообщали, что одним из составляющих парфюма, помимо традиционных ингредиентов, стал пот всех сотрудников компании. Приводились даже более конкретные детали. «Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», — отметила главный опытный специалист Лили Эрмезей.

Наконец написали, что аромат стал частью кампании по подбору персонала. Так, работники агентства будут дарить флакон духов каждому понравившемуся соискателю. И как, скажите, после всего этого жить дальше? Мир уже никогда не будет для Гезягиряна прежним. Ведь, он осознал, сколько возможностей им было упущено.

Столько лет Подхалимов ездил в дребезжащих вагонах метро южного города, слыша скрежет шпал! И все это — в сопровождении чарующего амбре, исходящего от стоящих рядом красавцев и красавиц! Тогда, по незнанию, Гезягирян возмущался. Он не понимал, что это не зловоние, а аромат, из которого финны потом духи сделают. И вот теперь, он страдал.

То было чувство, сродни тому, которое испытывает человек, выигравший в лотерею миллион долларов, но потерявший выигрышный лотерейный билет. Вот они, слава и деньги, были так близко! Причем, так много лет! Вот прямо бери с первого, рядом стоящего аромат и делай из них парфюм! Эх, не додумался. А ведь шансы открывались не только в метро.

Ему, по роду своей деятельности, часто приходилось общаться с лучшими людьми города, которые имели одну общую страсть к накоплению капиталов любым путем. В том числе и через дачу и получение взяток. Эта страсть была творческой, в своем роде, к тому же она вызывала страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение.

А какой аромат окутывал комнату, когда возникала угроза срыва дела, в которое южногородские коррупционеры вкладывали свои законно наворованные средства! А сколь щекочущий ноздри запах появлялся в помещении, когда возникал риск ареста одного из дельцов! Всего этого финны не знали, и знать не могли. Не было у них коррупционеров. И в том состояли последний шанс и надежда Гезягиряна Подхалимова. Мир замер в тревожном ожидании появления доселе невиданных и не нюхавшихся духов. «Страх взяточника» — звучало очень маняще. И уже были страны, в которых на этот парфюм всегда будет спрос.