Стороны конфликта в Ливии начали военные воздушные операции

Правительство нацсогласия Ливии (ПНА) нанесло авиаудары по базе ан-Накиля Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе старого аэропорта Триполи, сообщил РИА Новости военный источник.
Это связано с продвижением ЛНА к Триполи, уточнил он.
В то же время, по информации собеседника агентства, национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала ответную операцию в небе над столицей. Цель — позиции вооруженных группировок и скопления их техники в Триполи.
Местные источники РИА Новости подтвердили, что со стороны контролируемого Хафтаром населенного пункта Вади ар-Раби прибывают военные самолеты.
| 2019-04-07T17:01:30+00:00 7 апреля 2019, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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