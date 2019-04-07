Стороны конфликта в Ливии начали военные воздушные операции

Правительство нацсогласия Ливии (ПНА) нанесло авиаудары по базе ан-Накиля Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе старого аэропорта Триполи, сообщил РИА Новости военный источник.
Это связано с продвижением ЛНА к Триполи, уточнил он.
В то же время, по информации собеседника агентства, национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала ответную операцию в небе над столицей. Цель — позиции вооруженных группировок и скопления их техники в Триполи.
Местные источники РИА Новости подтвердили, что со стороны контролируемого Хафтаром населенного пункта Вади ар-Раби прибывают военные самолеты.