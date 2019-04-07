Стороны конфликта в Ливии начали военные воздушные операции

Это связано с продвижением ЛНА к Триполи, уточнил он.

В то же время, по информации собеседника агентства, национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала ответную операцию в небе над столицей. Цель — позиции вооруженных группировок и скопления их техники в Триполи.