Стороны конфликта в Йемене привержены мирному урегулированию, заявили в ООН

Все стороны конфликта в Йемене привержены процессу политического урегулирования, они смогут достичь мирного разрешения конфликта, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

«Стороны неизменно подтверждают свою приверженность политическому урегулированию, и я по-прежнему уверен, что они смогут достичь всеобъемлющего и мирного разрешения конфликта в Йемене», — заявил Гриффитс.

По его словам, на прошлой неделе он провел конструктивную встречу с вице-президентом Йемена Али Мохсеном аль-Ахмаром, который подтвердил нацеленность на достижение мира.