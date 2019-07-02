Стороны конфликта в Йемене привержены мирному урегулированию, заявили в ООН

Все стороны конфликта в Йемене привержены процессу политического урегулирования, они смогут достичь мирного разрешения конфликта, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.
«Стороны неизменно подтверждают свою приверженность политическому урегулированию, и я по-прежнему уверен, что они смогут достичь всеобъемлющего и мирного разрешения конфликта в Йемене», — заявил Гриффитс.
По его словам, на прошлой неделе он провел конструктивную встречу с вице-президентом Йемена Али Мохсеном аль-Ахмаром, который подтвердил нацеленность на достижение мира.
«Мы обсудили основные шаги, необходимые для продвижения в процессе установления мира при полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Йемена», — отметил спецпосланник.
| 2019-07-02T22:23:48+00:00 3 июля 2019, 00:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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