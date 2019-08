Сторонники Трампа намерены дискредитировать СМИ, критикующие его деятельность

Ряд консервативно настроенных сторонников президента США Дональда Трампа запустили кампанию по дискредитации американских СМИ, которые, по их мнению, предвзято освещают деятельность американского лидера, представляя его в плохом свете. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, передает ТАСС.

По информации газеты, организаторы кампании тесно связаны с Белым домом. Их усилия якобы направлены в первую очередь на то, чтобы собрать публикации в социальных сетях или публично сделанные заявления работников СМИ, которые теоретически могли бы навредить их собственной репутации, а в конечном счете — имиджу организаций, на которые они работают. К настоящему моменту сторонникам Трампа уже удалось обработать архивные данные по меньшей мере за последние 10 лет.

Так, по информации издания, участники кампании уже опубликовали информацию о некоторых сотрудниках газет The New York Times и The Washington Post, а также телекомпании CNN. При этом, как указывает газета, высказывания, представленные сторонниками Трампа, хоть и являются в некоторых случаях вырванными из контекста или представленными неточно, в целом правдивы и действительно могут навредить репутации их авторов. Усилия по поиску компрометирующих высказываний затронут также членов семей журналистов и политических активистов, которые негативно оценивают работу нынешнего главы Белого дома.

Один из источников газеты утверждает, что в результате операции удалось обнаружить информацию, которая может навредить карьерам «нескольких сотен» людей. При этом, как указывает издание, авторы кампании намерены публиковать больше подобной информации в преддверии выборов президента США 2020 года.