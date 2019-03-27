Сторонники правительства Венесуэлы забросали машину Гуаидо камнями и петардами

Члены «колективос» (вооруженных проправительственных группировок) забросали камнями и петардами автомобиль лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо. Инцидент произошел во вторник, когда политик покидал здание Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) в столице, сообщила газета El Nacional.

Судя по кадрам обнародованных видеороликов, политик не пострадал. Автомобиль, в котором он находился, после нападения продолжил движение. Издание отмечает, что участники «колективос» угрожают депутатам, находящимся в здании парламента. Законодательный орган находится под контролем политических противников правительства президента Николаса Мадуро.(ТАСС)