Сторонники правительства Венесуэлы забросали машину Гуаидо камнями и петардами

Члены «колективос» (вооруженных проправительственных группировок) забросали камнями и петардами автомобиль лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо. Инцидент произошел во вторник, когда политик покидал здание Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) в столице, сообщила газета El Nacional.

Судя по кадрам обнародованных видеороликов, политик не пострадал. Автомобиль, в котором он находился, после нападения продолжил движение. Издание отмечает, что участники «колективос» угрожают депутатам, находящимся в здании парламента. Законодательный орган находится под контролем политических противников правительства президента Николаса Мадуро.(ТАСС)

| 2019-03-27T10:49:45+00:00 27 марта 2019, 14:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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