Сторонники Кочаряна надеются на Париж

Около 200 сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в среду устроили акцию протеста у посольства Франции в центре Еревана. Активисты просят Париж принять меры против правительства Никола Пашиняна, которое, по их словам, «держит в заточении экс-главу страны». Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы, сообщает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы правительство Франции надавило на Никола Пашиняна. По его личному указанию незаконно содержится в заточении второй президент страны, герой Карабаха Роберт Кочарян. Неприемлемо, что западные страны, в частности, Франция, не выражают никакой позиции относительно незаконных действий Пашиняна», — заявил журналистам бывший депутат парламента страны, один из организаторов акции Гагик Багдасарян.

Активисты привезли с собой фотографии Роберта Кочаряна, а также транспаранты с требованием его немедленного освобождения.