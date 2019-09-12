Сторонники и противники Кочаряна подрались в Ереване

Сегодня у здания суда в Ереване, где проходило заседание по делу 1 марта возникла потасовка. В результате двух человек доставили в отделение, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе силового ведомства.

Драка произошла между сторонниками и противниками второго президента Роберта Кочаряна. Одного человека с телесными повреждениями доставили в больницу. По неподтвержденной информации, у него перелом ноги.