Сторонники и противники Кочаряна подрались в Ереване

Сегодня у здания суда в Ереване, где проходило заседание по делу 1 марта возникла потасовка. В результате двух человек доставили в отделение, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе силового ведомства.
Драка произошла между сторонниками и противниками второго президента Роберта Кочаряна. Одного человека с телесными повреждениями доставили в больницу. По неподтвержденной информации, у него перелом ноги.

Среди участников потасовки был Арам Арутюнян, неоднократно и безуспешно баллотировавшийся в президенты Армении. Он сейчас поддерживает Кочаряна. Во время драки он ударил женщину по лицу.

Отметим, что суд по делу 1 марта после прений сторон удалился на совещание. Адвокаты представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего главы государства. По итогам совещания будет принято решение относительно того, останется  Кочарян под арестом или будет освобожден из-под стражи. Вердикт будет оглашен 17 сентября.

| 2019-09-12T20:18:17+00:00 12 сентября 2019, 21:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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