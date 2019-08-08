Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади в Бишкеке

Сторонники экс-президента Киргизии собираются в четверг на центральной площади столицы, передает РИА Новости.
В настоящий момент на площади Ала-Тоо перед зданием парламента страны находятся около 50 человек. Они достаточно агрессивно настроены. Кричат, свистят и скандируют «Жээнбеков, кетсин» («Жээнбеков, уходи)».
Ранее сообщалось, что в сторону Бишкека из пригородного села Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева, выдвинулись около тысячи человек. Большая часть из них — еще в пути. Еще порядка 30 человек-сторонников дежурят у здания Госкомитета Нацбезопасности Киргизии, где в настоящий момент допрашивают экс-президента.
| 2019-08-08T22:17:58+00:00 9 августа 2019, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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