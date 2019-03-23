Столтенберг: в Польше построят объект для хранения военной техники США

НАТО построит специальный объект для хранения американской военной техники в городе Повидзе в Польше. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил в интервью The Wall Stret Journal.
По его словам, на складе будут хранить бронированные машины, вооружения и боеприпасы.
Столтенберг подчеркнул, что проект необходим «для укрепления расширившегося присутствия США в Польше».
Отмечается, что всего у Вашингтона будет пять объектов для хранения вооружений на территории Европы.
Ранее сообщалось, что США по просьбе Варшавы намерены значительно расширить присутствие своих военных в Польше (aif.ru)