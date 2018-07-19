Столтенберг: Россия не имеет права решать, что надлежит делать Грузии

Россия не вправе принимать решения за своих соседей, соответственно, Грузия и главы двадцати девяти стран НАТО сами определят, когда Грузия станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом 16-го июля в Хельсинки, президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News. На вопрос – как прореагирует Москва, если НАТО примет в свои ряды Украину и Грузию, российский президент отметил, что Россия «крайне отрицательно» отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, т.е. вступлению в Альянс Грузии и Украины, так как это, по словам Путина, «представляет прямую угрозу безопасности» России.

«Грузия имеет право сама выбирать свой собственный путь, в том числе, и то, в системе безопасности какого типа она хочет состоять… Я приветствую тот факт, что все двадцать девять лидеров НАТО, когда они собрались тут в Брюсселе несколько дней назад, подтвердили, что Грузия станет членом НАТО», – пояснил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг имел в виду декларацию Брюссельского саммита НАТО, в которой государства-члены Альянса повторили обещание насчет того, что Грузия вступит в Североатлантический альянс.

В свою очередь Мамука Бахтадзе, который c 18-го июля находится в Брюсселе со своим первых зарубежным визитом в качестве премьера Грузии, заявил, что внешнеполитическим приоритетом Грузии по-прежнему остается присоединение Грузии к Североатлантическому альянсу, и что Грузия как «будущий член НАТО» продолжает вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность.

«Членство Грузии в НАТО не означает вражду к кому бы то ни было, это укрепит регион, принесет региону больше мира. Грузия — независимая страна, и мы сами примем решение. Грузия и 29 стран НАТО единодушно сами примут решение, когда Грузия станет членом НАТО», – заявил новый грузинский премьер.

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