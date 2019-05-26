Столтенберг рассказал о вмешательстве России в демократии стран НАТО

Россия намеренно вмешивается в демократии и выборы в странах – членах НАТО при помощи дезинформации и кибератак. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag в воскресенье, 26 мая.

Столтенберг отметил, что страны НАТО активно обмениваются друг с другом информацией о вредоносных программах и отражаемых кибератаках. Помимо этого, в альянсе принимают усилия по предотвращению распространения дезинформации в интернете.

По его мнению, уже на протяжении многих лет диалог между НАТО и Россией в отношении двустороннего сдерживания находится в стагнирующем состоянии. Причиной тому является использование президентом России Владимиром Путиным наличия у страны ядерного оружия как части своей стратегии на мировой политической арене.

В связи с этим Йенс Столтенберг подчеркнул, что новейшие российские крылатые ракеты SSC-8, оснащенные ядерным оружием, с радиусом действия до 2,5 тыс. километров вопиющим образом нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я призываю Москву немедленно уничтожить крылатые ракеты SSC-8 и таким образом выполнить ДРСМД», — добавил руководитель альянса.