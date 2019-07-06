Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729, передает РИА Новости. По словам главы Североатлантического альянса, это поможет спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее представители НАТО многократно заявляли, что ракеты 9М729 якобы нарушают ДРСМД. Российские власти эти обвинения отвергают. Как отметили в Москве, ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
По словам Столтенберга, в 1987 году Россия смогла уничтожить крылатые ракеты, ракеты среднего радиуса действия в течение нескольких недель. Генсек НАТО заявил, что «Москва может сделать это и сейчас, если хочет соответствовать договору».