Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729, передает РИА Новости. По словам главы Североатлантического альянса, это поможет спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее представители НАТО многократно заявляли, что ракеты 9М729 якобы нарушают ДРСМД. Российские власти эти обвинения отвергают. Как отметили в Москве, ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
По словам Столтенберга, в 1987 году Россия смогла уничтожить крылатые ракеты, ракеты среднего радиуса действия в течение нескольких недель. Генсек НАТО заявил, что «Москва может сделать это и сейчас, если хочет соответствовать договору».
| 2019-07-05T23:13:33+00:00 6 июля 2019, 05:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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