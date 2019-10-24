Столтенберг поддержал идею министра обороны Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что идея министра обороны ФРГ о создании международной зоны безопасности на севере Сирии может быть одним из элементов урегулирования ситуации.

Отвечая на вопрос журналистов, как он может оценить предложение германского министра, Столтенберг выразил удовлетворение, что союзники выдвигают предложения о том, «как создавать условия для долгосрочного политического решения».

«Существует много вызовов, но идея создания согласованных международным сообществом рамок для урегулирования ситуации на северо-востоке Сирии – это то, что министры обороны обсудят на переговорах. Все союзники поддерживают переговорное решение кризиса. Германское предложение является одним из элементов этого», — заявил он перед началом министерских переговоров в штаб-квартире НАТО. (РИА Новости)