Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО

Вопрос об исключении Турции из НАТО не стоит, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу.

Ранее Столтенберг, находящийся в Турции с визитом, провел переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, а также с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На совместной пресс-конференции с Чавушоглу генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.

«Ни в коем случае об этом речи не идет. Некоторые наши члены могут выказывать свои мнения, между ними могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории и будем им оставаться», — сказал Столтенберг в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Турция быть исключена из НАТО.