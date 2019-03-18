Столтенберг не считает расширение НАТО провокацией

Расширение Североатлантического альянса не является провокацией. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 марта во время выступления в Германском фонде Маршалла, сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу Альянса.

«Открытые двери НАТО и расширение Европейского союза способствовали распространению свободы, демократии и прав человека. И мы должны продолжать усердно работать каждый день, чтобы поддерживать эти ценности… Расширение НАТО не является провокацией. Мы уважаем право каждой суверенной нации решать свою собственную судьбу без силы и без вмешательства», – сказал Столтенберг, добавив, что «двери НАТО остаются открытыми».

В состав Альянса входит 29 государств.