Столтенберг надеется, что США и Турция решат вопрос с покупкой систем ПРО

«Это решение каждой страны НАТО, какие системы она покупает. Мы понимаем, что сейчас это вызов, это проблема, которую обсуждают США и Турция. Это не в повестке дня министерской встречи (НАТО), но НАТО предоставляет площадку, включая эту встречу, для диалога между союзниками по этой проблеме», — сказал Столтенберг журналистам.

«Я приветствую диалог между США и Турцией о поставках систем (ПРО) Patriot в Турцию, а также диалог между Турцией, Францией и Италией о возможности поставок французско-итальянской системы (ПРО). Я надеюсь, можно найти решение этой проблемы, этих разногласий между Турцией и США», — добавил генсек.