Столтенберг надеется, что США и Турция решат вопрос с покупкой систем ПРО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что Турция и США найдут решение по вопросу приобретения систем противоракетной обороны, передает РИА Новости.
«Это решение каждой страны НАТО, какие системы она покупает. Мы понимаем, что сейчас это вызов, это проблема, которую обсуждают США и Турция. Это не в повестке дня министерской встречи (НАТО), но НАТО предоставляет площадку, включая эту встречу, для диалога между союзниками по этой проблеме», — сказал Столтенберг журналистам.
«Я приветствую диалог между США и Турцией о поставках систем (ПРО) Patriot в Турцию, а также диалог между Турцией, Францией и Италией о возможности поставок французско-итальянской системы (ПРО). Я надеюсь, можно найти решение этой проблемы, этих разногласий между Турцией и США», — добавил генсек.