Столицу Индонезии перенесут из Джакарты на остров Калимантан

Власти Индонезии рассчитывают, что к 2024 году правительственные органы переедут в новую столицу, которая расположится на острове Калимантан. Об этом рассказал министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро в опубликованном в понедельник интервью газете The Jakarta Post.

Глава ведомства сообщил, что «планируется создать отдельную структуру, которая займется всеми вопросами переноса столицы. Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утвержден генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице».

«После рассмотрения нескольких вариантов было принято решение, что новая столица будет за пределами острова Ява (самый густонаселенный в мире — прим. ТАСС)», — отметил министр. По его словам, уже определено, что главный административный центр страны «будет расположен на острове Калимантан». «Что касается точного места, то президент страны Джоко Видодо объявит его в течение нынешнего года», — добавил Броджонегоро.

Он также рассказал, что первоначально было несколько вариантов с новой столицей. В частности, сосредоточить все государственные структуры исключительно в центре Джакарты или же вынести в один из ближайших городов-спутников. В итоге же остановились на варианте с полным переездом на другой остров.

Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в Джакарте автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, она занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.