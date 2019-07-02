Столичные рынки ответили на непогоду ростом цен

Несколько дней непогоды в районах привели к повышению и без того высоких цен на столичных рынках. В беседе с корреспондентом # продавцы сетуют на сильные ливневые дожди и град в регионах, объясняя возросшие ценники на фруктово-овощной ряд капризами погоды.

В первый же день июля цены на сезонные фрукты и овощи резко повысились – шамкирские, товузские и казахские помидоры подорожали до 1-1,5 манатов, лук — 80 гяпиков, картофель — 1 манат. Стоимость черешни, упавшая до 2 манатов, вновь повысилась, абрикосы подорожали до 4 — 5 манатов. Сливы подскочили в цене до 3,5 маната. На смену прошлогоднему изобилию клубники, в этом году пришел ощутимый дефицит. Всеми любимая летняя ягода в сезон не опускалась в цене ниже 2-3 манатов, а теперь и вовсе исчезла с прилавков.

До ливней цены на черешню изумляли даже видавших виды покупателей. В зависимости от сорта, размера и вкуса стоимость килограмма лакомства варьировала в пределах 2,5-7 манатов. Так, например, белая черешня для варенья стоит 2,5 маната, сорт «бычье сердце» — 5-7 манатов, «романовка» — 6 манатов, «наполеон» — 7 манатов и т.д. Вишня чуть дешевле – можно найти крупную и вкусную вишню за 3 маната. Что касается тута – то хартут (черный) дают за 7 манатов, а белый за 6 манатов. Еще примерно дней за десять до окончания его сезона самый дешевый — мелкий тут подорожал с 1,5 маната до 3 за килограмм.

Столичные лавочники рассуждают о погоде не хуже метеорологов, проявляя осведомленность о нелегкой судьбе фермеров, столкнувшихся с ливневыми дождями и не имеющих возможности выйти на грядки, тягаясь с порывистым ветром.

«Дожди и град мешают селянам собирать урожай. В районах погода буйствует похлеще, чем в столице. Сами подумайте, можно ли в таких условиях собрать урожай?», — аргументировал продавец небывало высокие ценники на томаты. Из беседы с сердобольным лавочником выяснилось, что спрос на местные фрукты и овощи очень высок не только внутри страны. Судя по ценам и дефициту, в текущем году российский рынок принял рекордные объемы нашей провизии, а буйство природы и вовсе нарушило планы населения полакомиться вдоволь сезонными фруктами и овощами.

Редкие специалисты по сельскому хозяйству, все еще выступающие в прессе о проблемах отрасли, говорят об отсутствии в стране планового подхода, заботы о плодородности почв, качестве минеральных удобрений и повышении урожайности, отсутствии централизованных закупок продукции фермеров. В результате объемы урожаев падают, а в условиях бесконтрольного вывоза дефицит поджидает внутренний рынок на каждом шагу. Растущая себестоимость фруктов и овощей и небольшие урожаи вынуждают местного фермера работать на внешние рынки, где цены выше. Вот и получается, что несколько дождливых дней опустошили прилавки, а ценники успели взлететь в разы.

«Хорошо, что непогода не продлилась в районах дольше, — сказал нашему корреспонденту один из покупателей. – Иначе остались бы без еды».

Напомним, что с полудня 30 июня до 1 июля включительно регионы накрыли дожди, дул сильный порывистый ветер, а в Дашкесане выпал град диаметром 12 см. Во власти непогоды оказались Исмаиллы, Гейчай, Габала, Шемаха, Хачмаз, Астара, Дашкесан, Гусар, Сарыбаш, Лерик, Агсу, Шеки, Ленкоран, Сабирабад, Шамкир и другие районы страны. В результате этого цены на рынках Баку побили сезонные максимумы.