Столичные магазины торгуют контрабандной косметикой известных брендов

В столице обострилась проблема реализации контрабандной косметики, но, несмотря на неоднократные обращения в ответственные государственные структуры, сколько-нибудь эффективных мер для выхода из этой ситуации пока не принято.

«Покупатели уже долгое время приходят в нашу организацию, приносят образцы подозрительной косметики. Люди удивляются тому, что одинаковый с виду товар продается по разным ценам», — сообщил «Зеркало» глава правозащитной организации Союз свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов. С его слов, разница в цене и качестве обусловлена тем, что в страну проникают косметические товары тремя различными способами.

Есть фирмы, которые законным образом привозят косметику, соблюдая законодательства и выплачивая надлежащие налоги. Другой путь, это когда физические или же юридические лица скупают оригинальные товары с рук, не имея договоров с производителями и не оплачивая налоги и пошлины. Они реализуют такой товар в собственной сети магазинов. В отличие от законопослушного бизнеса в данном случае наблюдаются факты нарушения налогового законодательства, однако качество реализуемого контрабандного товара не страдает. Но есть и третий, весьма распространенный случай, когда косметику известных фирм виртуозные дельцы заказывают в Китае и Индии, иногда в России, используя упаковку и маркировку, повторяющую по своему виду оригинальные изделия. Такая продукция также проникает в страну контрабандными путями, без соблюдения налогового законодательства, и продается в брендовых магазинах.

«Наша организация всегда стремилась к тому, чтобы граждане имели доступ к дешевой продукции, однако от этого не должно страдать ее качество, — сказал Гусейнов. — При помощи волонтеров и специалистов мы провели мониторинг ценообразования на косметику. Кроме этого, ССП выяснила, в каких именно торговых точках продаются контрабандные часто не прошедшие экспертизу и частью фальшивые товары». В числе таких объектов Гусейнов назвал магазины, расположенные по адресу «Садарак ширният базары», зона 1 ряд 8, магазин 15 «Парфюмерия и косметика». Здесь продаются контрабандные товары известных брендов MAX FACTOR, Maybelline, Pupa, L’Oreal.

Контрабандными товарами этих брендов торгуют магазины «Тутти», расположенные в «Садарак ширният базары», ряд 1, зона 9, объект 32. Другой магазин этой торговой сети, торгующий контрабандной продукцией, расположен по улице Шарифзаде 148. Собеседник отметил, что всю информацию о торговле в столице контрабандной косметикой известных брендов подведомственная ему организация собрала и отправила 8 апреля в ответственные государственные структуры — Государственный таможенный комитет, Министерство экономики, Министерство здравоохранения и Минналогов и Министерство внутренних дел.

«Ответы из этих госструктур были мною получены, — сказал Гусейнов. — Позиция ССП в этом вопросе вполне понятная, поскольку если торговец не оплачивает налоги, на рынке создается недобросовестная конкуренция. Помимо всего прочего, в результате сложившейся ситуации нарушаются права потребителей, на рынок завозится продукция неизвестного происхождения, без соответствующих сертификатов».

Говоря о реакции государственных ведомств на извещения о реализации в столице контрабандной косметики, собеседник отметил странную позицию Министерства экономики. В этой структуре, кстати, призванной защищать потребительские права, Гусейнову вменили в вину вмешательство в развитие бизнеса.

«ССП обращается в Минэкономики с тем, что субъекты предпринимательства нарушают законодательство, не платят налоги и торгуют продукцией непонятного происхождения, а нам заявляют, что мы же виноваты. Такая позиция этой структуры, мягко говоря, удивляет. Возникает вопрос о заинтересованности министерства в соблюдении налогового законодательства».

Гусейнов поднял этот вопрос на прошедшем недавно в столице форуме, посвященном роли общественных советов в развитии малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, последовал ответ из Министерства здравоохранения, где сообщается, что Минздрав направил письмо руководству торгового центра «Садарак» для пресечения продажи контрабандной продукции. ГТК также пообещало провести соответствующую работу и принять меры в случае подтверждения упомянутой информации.

Тем временем в организацию защиты потребительских прав продолжают приходить обращения от покупателей. Ответ из МВД пока не последовал, однако собеседник надеется, что наиболее эффективную работу проведут именно в этом ведомстве. «Если голос потребителей не будет услышан, ССП обратится с письмом на имя главы государства. Я лично назову лицо, которое стоит за контрабандой косметики. Наша организация исполняет волю Президента страны Ильхама Алиева, поскольку глава государства неоднократно отмечал необходимость общественного контроля», — подытожил руководитель ССП.