Столичная заруба

В центральном матче 2-го тура АПЛ в лондонском дерби лицом к лицу сошлись обновленные «Челси» и «Арсенал», которые обрели новых главных тренеров.

Если с приходом Эмери рисунок игры «канониров» пока не особо изменился и пока больше напоминает то, что был при Арсене Венгере, то игра «Челси» преобразилась с приходом Маурицио Сарри и стала намного более привлекательной.

Сарри пока полностью оправдывает ставку Абрамовича и его «Челси» демонстрирует привлекательный, атакующий футбол чего, к сожалению, пока не скажешь о его визави во вчерашнем матче. Унаи Эмери снова удивил стартовым составом, выпустив с первых минут не Торрейру, а молодого Гендузи, который знатно чудил в матче с «Манчестер Сити», и нельзя сказать, что француз действовал намного удачнее в отчетном поединке, так что, вероятно, скоро ему придется отправится в запас.

Сразу же после стартового свистка команды перешли к активным действиям, обменявшись парой ударов по воротам, но они лишь сгодились в качестве пристрелки. А вот немного позднее гости уже всерьез угрожали воротам соперника, когда Монреаль прострелил на Озила, который пробил в касание, но удару Месута немного не хватило точности. А в ответной атаке «пенсионеры», в отличие от соперника, сумели открыть счет – Алонсо подключился к атаке, убежал от Мхитаряна и отпасовал в штрафную площадь на Педро, а тот в касание послал мяч мимо Чеха – 1:0.

После забитого гола «Челси» продолжал контролировать ход игры, а «Арсенал» казался не готовым к матчу, но со временем пришел в себя и обязан был забивать, но Обамеянг умудрился не попасть по воротам из выгоднейшей позиции после паса Бельерина, и как это часто бывает в таких случаях, получил за это. В ответной атаке «синие» наказали соперника за плохую реализацию — Аспиликуэта выполнил длинный заброс на ход Морате, Альваро убрал Мустафи на замахе и пробил мимо Чеха — 2:0. Два чисто испанских гола оказались в воротах канониров.

К чести гостей, они не опустили руки после такого «холодного душа» и продолжили искать счастье у чужих ворот, и создали еще один убойный момент, но Мхитарян, как и Обамеянг ранее, не попал по воротам с близкого расстояния. Но вскоре, на 37-й минуте, он же сумел реабилитироваться — Генрих воспользовался отскоком мяча после неточного паса Ивоби и мощным ударом отправил мяч в угол ворот — 2:1. А еще через 4 минуты он выступил уже в качестве ассистента, получив пас от Бельерина и прострелив в штрафную на Ивоби, который расстрелял ворота Кепы — 2:2. После этого подопечные Эмери не остановились на достигнутом и до перерыва создали еще два убойных момента, но в обоих случаях Обамеянг и Ивоби соответственно промахнулись из выгодных позиций.

Выдержав натиск соперника в концовке первой 45-минутки, во второй «Челси» забрал мяч под свой контроль и много владел им на чужой половине поля, но никак не мог вскрыть оборону соперника, в связи с чем несколько раз пытал удачу дальними ударами по воротам, но либо подводила точность, либо Чех с ними справлялся.

Сарри решил усилить атакующий потенциал своей команды, одновременно выпустив на поле Азара и Ковачича, и если хорват в основном занимался зарождением атак, то бельгиец отвечал за их завершающую фазу. Эден терзал оборону соперника, а затем снабжал мячом партнеров по команде, но до опасных моментов дело не доходило…

… пока не наступила 81-я минута, когда Азар протащил мяч и прострелил на ближнюю штангу, а подключившийся к атаке Алонсо ударом в касание отправил мяч в сетку — 3:2. После пропущенного гола ожидалось, что «Арсенал» отправится в финальный штурм на ворота Аррисабалаги, но ничего подобного у «канониров» не получилось, напротив, они могли пропустить еще раз, но, к их счастью, Чех спас команду после удара Жиру с близкого расстояния. Под занавес поединка у подопечных Эмери все же была возможность забить, но удару Рэмси совсем немного не хватило точности, мяч просвистел над перекладиной. Как итог, в зрелищном лондонском дерби сильнее оказались «пенсионеры», которые благодаря этой победе продолжают идти без потерь, а вот «канониры» проиграли оба матча и в данный момент располагаются в зоне вылета.

В 3-м туре «Арсенал» примет «Вест Хэм», а «Челси» сыграет на выезде с «Ньюкасл»ом.

«Челси» — «Арсенал» 3:2

Голы: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 — Мхитарян, 37, Ивоби, 41

«Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 60) — Виллиан (Азар, 61), Мората (Жиру, 75), Педро

Арсенал: Чех — Бельерин, Папастатопулос, Мустафи, Монреаль — Гендузи, Джака (Торрейра, 46) — Мхитарян, Озил (Рэмси, 68), Ивоби (Ляказетт, 75) — Обамеянг

Предупреждения: Джака, Мустафи

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