Стоит ли ждать негативных последствий роста денежной массы?

В Азербайджане продолжается стремительный рост денежной массы, увеличившейся только за месяц на 677.300 тыс. манат или 7,1% до 10.172.400 тыс. манат. Напомним, что с начала года денежная масса выросла на 626.700 тыс. манат или 6,5%, а в годовом значении показатель возрос на 1.768 млн. манат (21%).

По мнению экономистов, рост денежной массы во многом обусловлен социальным пакетом правительства, увеличением минимальной зарплаты, социальных пособий и компенсацией девальвационных издержек банковским заемщикам. По свидетельству экономиста Натига Джафарли, увеличение минимального уровня зарплат является больше политическим шагом и приведет к росту инфляции.

С его слов, решению властей повысить зарплатный минимум азербайджанцев поспособствовали последние данные Межгосударственного статистического комитета СНГ, выявившие серьезное отставание нашей страны по этому показателю от других стран Содружества. Таким образом, последнее повышение, безусловно, улучшит позиции Азербайджана в рейтингах упомянутой структуры, однако в плане возможностей государственного бюджета этот шаг вызывает вопросы, поскольку, возможно, уже в сентябре потребуется пересмотреть главный финансовый документ страны на предмет дополнительных средств. Источником дополнительного финансирования в размере, порядка 2 млрд долларов, по мнению Джафарли, станет Государственный нефтяной фонд, что само по себе чревато рисками девальвации и инфляции.

Кроме этого, на взгляд ученого, прирост денежной массы, связанный с повышением зарплат и социальных пособий, как правило, стимулирует повышение цен.

Тем временем ученый-экономист Губад Ибадоглу не прогнозирует девальвацию, однако рост инфляции, на его взгляд, вполне возможен и правительству следует принять превентивные меры в этом направлении.

Вдобавок к подготовленному и утвержденному в прошлом году госбюджету к расходной статье на социальные выплаты и заработные платы дополнительно предполагалось выделить 620 млн. манатов, в общем же за последний год было выплачено 6 млрд. манатов. В начале года в связи с прибавкой к минимальной зарплате предполагалось выделить 335 млн. манатов, а на прибавку к прочим социальным выплатам — 600 млн. манатов. Это значит, что предполагаемых 620 млн. манатов хватило бы на покрытие роста зарплат и соцпосвыплат, исходящего из предыдущего распоряжение главы государства. Наряду с этим, сумма финансовых ресурсов, направленных на погашение кредитных задолженностей, достигла 2,2 млрд. манатов. Большая часть этих ресурсов взята из госбюджета, хотя ранее не предполагалось покрытие кредитов за счет государственной казны. Наконец, последний указ предполагает выделение 1 млрд. 20 млн. манатов на рост минимальной зарплаты и повышение зарплаты сотрудникам образования. В целом же финансовая составляющая последнего указа превышает 1,5 млрд. манатов, т.е. в 5 раз больше предполагаемых ранее средств в статье расходов государственного бюджета страны.

Экономист полагает, что государство располагает достаточными средствами, чтобы избежать девальвации, однако рост наличной денежной массы может подстегнуть инфляционные процессы.

В свою очередь профессор, доктор экономических наук Эльшад Мамедов не разделяет мнение о том, что повышение минимальной зарплаты и социальных выплат подстегнет инфляцию: «Денежная масса в стране не такая большая, чтобы рост социальных расходов явился причиной инфляции, — считает профессор. — Увеличение социальных расходов не должно оказывать негативного влияния на уровень инфляции. Эти распоряжения охватывают 600 тыс. человек. И если учесть, что среднестатистическая азербайджанская семья состоит из четырех человек, повышение минимальной зарплаты скажется на социальном статусе более 2 миллионов наших граждан. Полагаю, что реализуемые с начала года в Азербайджане меры в социальной сфере можно рассматривать как беспрецедентные шаги в истории независимости страны», — считает Э. Мамедов.