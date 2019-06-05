Стоит ли нам подписывать соглашение с ЕС?..

Мир продолжает переживать определенные сомнения в контексте будущего объединенной Европы.

Заметим, что и последние выборы в Европарламент не только не уменьшили подобные сомнения, наоборот, увеличили их, несмотря даже на то, что прогнозы некоторых политологов о триумфальной победе правых сил не сбылись.

Дело в том, что правые все же, кое-где дали о себе знать, особенно, в результате выборов в одной стране — Франции. Поэтому специалисты по европейской политике продолжают рассматривать весьма разные сценарии в контексте ближайшей перспективы ЕС и признаться, среди них немало пессимистических, даже тревожных.

Почему мы вновь затронули эту болезненную и весьма неопределенную тему? Различные СМИ уже сообщили о том, что в ближайшие месяцы ожидается визит председателя Европейского Совета Дональда Туска в Азербайджан.

Наверное, в ходе этого важного визита основной темой двусторонних обсуждений будет соглашение ЕС-Азербайджан и в первую очередь, различные аспекты договора о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Баку, который уже больше года находится на стадии интенсивной подготовки и подробнейших – детальных разработок.

Но и в Азербайджане политики и дипломаты, политологи и журналисты внимательно следят за процессами в Европе. И надо отметить, что впечатление самое разное: кто-то настроен оптимистически, считая, что процессам интеграции и глобализации нет альтернативы, другие же, наоборот, впадают в пессимизм, считая, что подписание соглашения с ЕС кроме проблем нам ничего не обещает и результатом этого шага станет только осложнения в плоскости Баку – Москва, т.к. Кремль не очень-то одобряет евро-устремления своих бывших сателлитов. Есть и такие, которые предлагают даже «альтернативу»; стать членом ЕАЭС и заодно «вернуть» Карабах!..

В принципе, подобные оценки не очень-то беспочвенны. Во-первых, в самой Европе уже согласились с тем, что неоднородная, неравномерно развитая Европа неизбежна и как бы ни старались ведущие европейские государства, все равно, разница в темпах развития между Западной и Восточной Европой сохранится, причем надолго.

А это значит, что «сверхсветовых» или же «молниеносных социально-экономических дивидендов» не будет, вместе этого предстоит серьезная работа со странами ЕС, чтобы и новые члены – страны как можно быстрее почувствовали преимущества членства в европейской семье развитых и свободных государств.

Во-вторых, не утихают прогнозы об усилении в будущем центробежных тенденций в объединенном континенте, которые, как мы уже отметили чуть выше, не совсем беспочвенны и при таком сценарии развития процессов развитие двусторонних отношений кажется более предпочтительным и перспективным.

В этом направлении в Азербайджане сделано довольно много – наверное, достаточно вспомнить энергетические проекты нашей страны, реализация которых состоялась благодаря плодотворным двусторонним отношениям одновременно с несколькими странами Европы.

Азербайджана с отдельными европейскими государствами объединяют уже не абстрактные политические декларации о сотрудничестве и дружбе в отдаленной перспективе, или же рамочные соглашения самого общего характера, а конкретные экономические связи, особенно, в топливно-энергетической сфере.

Но и многосторонние отношения также являются реальностью современной политики. Тут можно проводить такую аналогию. Мы имеем развитые двусторонние отношения не только с Россией, но и со всеми государствами СНГ, кроме, конечно, Армении. Но в то же время Азербайджан является членом СНГ. Поэтому об объединенной Европе можно сказать то же самое: двусторонним отношениям не заменить многосторонних связей.

Следует еще учитывать такое обстоятельство, что в отличие от аморфного и недееспособного СНГ, ЕС более развитая, интегрированная и многофункциональная организация и строить отношения с ЕС, до сих пор было велением времени, потому что европейские страны делегировали этой организации существенную часть своих полномочий.

Конечно, теперь ситуация стала более непредсказуемой и неопределенной. Но страны-члены ЕС и по сей день продолжают свою деятельность в рамках этой организации. Страны –кандидаты, такие, как Украина, Грузия и Молдова изо всех сил стремятся стать членами этого Союза. Поэтому не стоит терзать себя сомнениями по поводу «туманного будущего» ЕС.

Что касается возможного давления России, и тут много преувеличений и необоснованных страхов. Если даже Армении удалось подписать соглашение с ЕС, значит, и нам нечего опасаться и тревожиться.

Не стоит забывать и такое обстоятельство: если сама Россия продолжает выдвигать различные интеграционные проекты, это значит, что глобализация и интеграция неизбежные процессы, просто-напросто каждое ведущее государство стремится строить этот союз вокруг себя, чтобы в будущем играть роль «первой скрипки» в нем.

Вдобавок, ЕС в настоящее время является наиболее реальным из всех региональных союзов: одно дело, что-то хотеть, другое, иметь для этого необходимые ресурсы. Россия всего лишь хочет, причем больше всего хочет для себя. Европа же имеет реальные ресурсы для интеграционных проектов, плюс, стремится к равноправному и справедливому сотрудничеству.

Поэтому выбор за нами: мы можем выбрать пустые обещания (как в случае ЕАЭС) или же остановиться на реальном и продуктивном.