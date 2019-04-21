Стоит ли делить водителей на профессионалов и любителей?

Для одних автомобиль – только средство передвижения, для других– еще и средство заработка. Так нужно ли делить водителей в зависимости от того, с какой целью они используют транспортное средство? В соседней России, похоже, в скором времени это может произойти, и министерство транспорта этой страны выступило с предложением изменить в связи с этим систему подготовки водителей. В этом случае, как сообщает iz.ru, любителям не придется изучать организационно-управленческие дисциплины, которые не имеют отношения к безопасности дорожного движения. Подготовка профессионалов, которые планируют работать по найму, будет осуществляться в рамках действующей системы профессионального обучения, которое они смогут пройти после получения прав. Документ о соответствующей квалификации будет выдаваться сроком на пять лет. Предполагается, что поправки вступят в силу через два года.

Как рассказал # председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, в СССР такая практика существовала, были профессиональные и любительские водительские права. Отметим, что у любителей стояла пометка «без права работы по найму». Но затем это отменили и всех водителей усреднили на западный манер.

По мнению Ф.Мамедова, те, для кого вождение автомобиля связано с зарабатыванием с его помощью денег, должны через какое-то время подтверждать свой класс.

«Если это твой кусок хлеба, будь готов соответствовать определенным профессиональным параметрам. Если же степень подготовки ниже требуемого уровня, квалификацию необходимо будет подтянуть или столкнуться с угрозой потери работы. Профессионал должен быть готов к езде в любых условиях–и в жару, и в снег, и в дождь. Одно дело, когда за рулем человек, который едет куда-то сам или везет свою семью. Другое– когда незнакомые люди доверили тебе свое здоровье и жизнь, при этом заплатив за извоз деньги. Необходимо минимизировать неудобства для пассажиров и сделать поездку максимально безопасной»–подчеркнул он.

По его словам, частным извозом должны заниматься исключительно профессионалы, а не лишь бы кто. Он подчеркнул, что помимо профессиональных качеств, важно, чтобы за рулем были адекватные водители, умеющие найти подход к любому клиенту.

«У них должно быть в полном порядке не только физическое, но и психическое здоровье, и это необходимо тщательно проверять на медкомиссии. Что касается непосредственно вождения, то любителям, в отличие от профессионалов, не нужны тонкости этого дела, вполне достаточно азов, позволяющих уверенно чувствовать себя за рулем. А для того, чтобы они не терялись, попав на дорогу после автошколы, необходимо, чтобы они ездили не только на закрытых площадках, но и выезжали в город под надзором инструктора»–сказал эксперт.

Ф.Мамедов подчеркнул, что раньше, прежде чем человек мог стать таксистом, он должен был какое-то время поездить на грузовике. Эта мера была предпринята, потому что вождение такси –ответственная работа, и нельзя доверить ее непрофессионалу. Сейчас же таксистом может стать любой.

«На мой взгляд, для профессионалов и система штрафа должна быть другой –в два раза выше, чем для любителей. Сейчас при штрафовании также используется дифференцированный подход, но по другим критериям. Добавить еще один в данном случае будет нелишним.

В случае серьезного нарушения профессионалов и вовсе должны лишать лицензии на право работы»–сказал он.

Эксперт в разговоре не мог не коснуться деятельности отечественных автошкол. По его словам, в советское время в них были одинаковые требования, одинаковое оборудование. И сейчас нужно ввести в автошколах единые требования к обучению.

«Также стоит проводить мониторинг, чтобы выявлять те автошколы, которые не дают никаких знаний. Можно выявлять в течение года, где обучались водители-новички, часто совершающие аварии. Еще одно: люди платят автошколам за то, чтобы научиться управлять автомобилем, и если они проваливают экзамен на сдачу водительских прав, значит, их плохо учили. Если школа выпускает, скажем, 10% тех, кто не умеют водить, не знают правил дорожного движения, выходит, что она не эффективна»–подчеркнул он.

По словам эксперта, многие приобретают свидетельство о прохождении обучения, а сами учат правила дорожного движения дома. Нередко людям приходится нанимать водителя с машиной, чтобы тот научил их водить. В общем, как говорит Ф.Мамедов, посещение автошкол, зачастую, простая формальность. ГАИ же даже выгоден тот факт, что автошколы ничему не учат, так как в этом случае человек сдает экзамен на права несколько раз, и каждый раз платит за это госпошлину.