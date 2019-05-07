Стоим на месте: закон «О правах лиц с инвалидностью» есть, но работает ли он?

На днях мир отмечал Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Такие даты призваны привлечь внимание общественности к тем сложностям, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. А сложностей, к сожалению, немало, ведь во многих странах люди с физическими, психическими или сенсорными ограничениями подвергаются разным видам дискриминации.

Но говорить об этом и предпринимать конкретные шаги, направленные на изменение ситуации к лучшему, надо не раз в году, а постоянно.

В Азербайджане согласно официальной статистике насчитывается 620 тысяч лиц с инвалидностью. Из них 72 тысячи не достигли 18 лет. В 2008 году наша страна ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью. В прошлом году в Азербайджане был принят закон «О правах лиц с инвалидностью», где, как говорят эксперты, была утверждена новая социальная модель. В данном законе прописана реализация трудовых прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, их право на реабилитацию и т.д. Этот документ, находящийся сейчас в процессе реализации, предоставит правовую гарантию лицам с инвалидностью.

О том, изменилось ли что-то в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья после принятия данных документов, и о проблемах, с которыми они до сих пор сталкиваются, # рассказал руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов.

«К сожалению, большая часть статей Конвенции о правах людей с инвалидностью еще не имплементирована. Закон «О правах лиц с инвалидностью» был принят летом прошлого года, но до сих пор нет плана мероприятий, не выделены средства для того, чтобы были сделаны определенные шаги для его реализации. Пока мы стоим на месте, но надеемся, что в скором времени ситуация изменится к лучшему»–отметил эксперт.

По словам А.Халилова, нужно привлекать работающие, опытные НПО для консультаций, советов по поводу того, как сделать жизнь данной категории граждан проще. Никакие вопросы по поводу людей с инвалидностью не должны решаться без их участия.

«Отмечу, что функции делегируются, но некоторые обязательства по законодательной базе смежные, и нет согласованности между органами разных министерств по поводу исполнения. Потому пока не получается добиться всех целей и оснований нашей законодательной базы, а также международных договоров»–сказал он.

Говоря о позитивных моментах, эксперт отметил, что благодаря указу президента страны Ильхама Алиева о существенном повышении пенсий, жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья улучшилась. Но что касается доступности среды, образования и трудоустройства, проблемы еще остаются.

По поводу создания комфортной для лиц с инвалидностью городской среде, А.Халилов подчеркнул, что определенные улучшения есть. Появились такси с пандусами для колясочников, в некоторых автобусах также есть пандусы, сейчас в метро осуществляют проект, согласно которому на специальных транспортерах, заранее обратившись к сотрудникам метрополитена, человек на коляске сможет воспользоваться услугами бакинской подземки. Но еще есть над чем работать и в столице, в регионах же вообще все осталось по-прежнему.

Говоря об инклюзивном образовании, эксперт отметил, что никто толком не понимает, как именно выглядит процесс инклюзивного образования. Оттуда и определенные трудности.

«Принципы инклюзии есть, а конкретных правил, инструкций не существует. В каждой стране свой подход. Если брать Азербайджан, то проблема в том, что в государственных органах нет специалистов, которые хорошо знают эту область. Нет экспертов, которые могли бы подготовить методические пособия, по которым можно было бы работать в инклюзивном образовании. К сожалению, чиновники не воспринимают всерьез специалистов из неправительственных организаций, которые собственно и привезли в Азербайджан понятие «инклюзивное образование», которые работают в этом направлении многие годы, которые выполняли различные проекты, связанные с данной сферой»–заявил А.Халилов.

Что касается трудоустройства, то, по его словам, в последние год – полтора наблюдается внушающая оптимизм тенденция- большие компании заинтересованы в том, чтобы принимать на работу людей с инвалидностью. «К нам периодически обращаются посредством соцсетей, чтобы мы им предоставили кандидатов на ту или иную позицию. Постепенно к отечественным работодателям приходит понимание, что человек с инвалидностью может быть таким же полноценным работником, как и здоровый. Правда, критерии для приема на работу по многим позициям остаются прежними- высшее образование, умение работать на компьютере, знание английского языка. Но немногие граждане с инвалидностью оканчивают вузы опять-таки из-за отсутствия доступной образовательной среды»–сказал А.Халилов.

Кроме того, по его словам, со стороны государства в лице министерства труда и социальной защиты действует программа, в рамках которой людям с инвалидностью, решившим заняться предпринимательством, предоставляют грант в пределах 5 тысяч манатов.

«Грант выдают не в виде денег, а в виде оборудования, необходимого материала, сельскохозяйственных животных и т.д. Это позволяет начать свой бизнес, а сотрудники министерства контролируют, чтобы грант пошел именно на заявленные цели. Но сначала люди проходят десятидневные тренинги, на которых определяются каким бизнесом хотят заняться, учатся писать бизнес- план, изучают нужные им пункты закона. Государство заинтересовано в том, чтобы люди с инвалидностью могли сами себя обеспечить» –поделился эксперт.