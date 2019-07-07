Стиви Уандер прекратит выступления из-за операции по трансплантации почки

Певец и композитор Стиви Уандер намерен на время прекратить выступления, поскольку ему в сентябре проведут операцию по трансплантации почки. Об этом он заявил в субботу со сцены во время выступления в Лондоне, запись опубликована на интернет-ресурсе TMZ, сообщает ТАСС.

«Вот что произойдет: мне предстоит операция. Мне предстоит пересадка почки в сентябре этого года», — сказал он. «Я в полном порядке, я в полном порядке. У меня есть донор, я в полном порядке», — заверил 69-летний певец. Он рекомендовал поклонникам «не обращать внимания на слухи» о его состоянии и пояснил, что выступит еще на трех концертах, а потом сделает паузу.

Ранее на этой неделе газета Detroit Free Press сообщила со ссылкой на источники в окружении Уандера, что певец страдает от тяжелого заболевания. Издание отмечало, что Уандер не желает распространения этой информации.

Незрячий Уандер — один из самых знаменитых в мире вокалистов, композитор, продюсер и общественный деятель. Он оказал огромное влияние на развитие музыки XX века. Один из основоположников классического соула и направления ритм-энд-блюз является 25-кратным лауреатом престижной музыкальной премии Grammy.