Стивен Сигал в действии

«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения.

Уточняется, что в международной практике должность Сигала можно сравнить с работой послов доброй воли ООН.

Вот как Стивен Сигал прокомментировал своё назначение на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям:«У меня всегда были очень сильные стремления сделать всё возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!».

Сигал стал гражданином России 3 ноября 2016 года. Актёр имеет гражданство США, России и Сербии.

Источник: RT

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