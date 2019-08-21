Стивен Бигэн отказался от должности посла США в России

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн отказался от предложенной ему должности посла США в России. Как сообщает в среду агентство Reuters, об этом американский дипломат заявил в среду в Сеуле.

По данным агентства, Бигэн в ходе встречи с южнокорейскими партнерами сообщил, что не намерен становиться послом в России, поскольку хочет сконцентрировать свои усилия на проблеме денуклеаризации КНДР. Ранее американские СМИ сообщали, что 56-летний дипломат считался фаворитом на пост посла, поскольку «у него есть опыт ведения дел с Россией».

Американский спецпредставитель также заявил, что США готовы к возобновлению переговоров с КНДР в любой момент, когда к этому будет готов Пхеньян, передает Reuters.

В ходе трехдневного визита в Сеул у Бигэна запланирована серия встреч с южнокорейскими партнерами, в том числе с министром объединения Ким Ён Чхолем, курирующим межкорейские отношения.

В ходе последней встречи 30 июня на межкорейской границе в Пханмунджоме президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о перезапуске переговоров между двумя странами на рабочем уровне. Однако этого до сих пор не произошло из-за недовольства Пхеньяна начавшимися 5 августа южнокорейско-американскими учениями и серии осуществленных КНДР ракетных пусков.

Беседуя во вторник с журналистами в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп не исключил возможности назначения новым послом в РФ первого заместителя госсекретаря Джона Салливана. «Он является человеком, которого… очень уважают в России», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности выдвижения кандидатуры Салливана. «Я знаю, что [госсекретарь США] Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть [назначен]», — добавил Трамп.