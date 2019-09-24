Stena Impero все еще находится в Иране

Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, по-прежнему находится в Иране, несмотря на решение властей отпустить его. Об этом сообщил во вторник агентству Reuters глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

«Танкер менял местоположение, пока находился там [в водах Ирана], чтобы пополнить запасы пресной воды. Но он все еще находится в порту Бендер-Аббас», — сообщил Хонелл. Он добавил, что не обладает информацией о том, почему Stena Impero так и не покинул Иран.

В понедельник представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что «юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены», но не назвал сроков, когда судно может фактически покинуть Бендер-Аббас. Посол Ирана Великобритании Хамид Баединежад также подтвердил, что Stena Impero может свободно покинуть Иран. (ТАСС)