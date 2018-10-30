Ставки сделаны: подорожание сигарет в следующем году будет чувствительным

Ссылаясь на материалы проекта государственного бюджета следующего года, экономисты сообщают о возможном подорожании сигарет. Поводом для таких заявлений стали прогнозы о поступлениях в «народную копилку» от косвенного налога. Так, в наступающем году ожидаемый объем доходов государственной казны от уплаты акцизов на табачную продукцию превосходит поступления текущего года в 2,5 раза.

«Бюджетные документы показывают, что акцизы на импортируемые табачные изделия в следующем году резко возрастут, — сообщил экономист Ровшан Агаев. — Увеличение объема поступающих из этого источника бюджетных доходов примерно в 2,5 раза больше, чем в текущем году». По данным экономиста, в следующем году поступления прогнозируются на уровне 248,6 млн. манат, тогда как в текущем году бюджетные прогнозы от акцизов на табачную продукцию составляют 104 млн. манат.

Кроме этого, ожидается значительное увеличение бюджетных поступлений от уплаты акциза на табачную продукцию, производимую внутри страны. Согласно прогнозам, доходы государственной казны в этом сегменте увеличатся с 10.1 млн. манат в текущем году до 58.5 млн. манат в году наступающем.

Надо отметить, что новые акцизы на импортную табачную продукцию вступили в силу в январе текущего года. Косвенный налог на импортируемую табачную продукцию был увеличен более чем в два раз, а именно акциз на сигары повысился с 10 манат до 20 манат за каждую 1000 штук, акциз на сигареты увеличен с 4 манат до 12 манат за каждую 1000 штук.

Местное производство сигарет вряд ли позволит снизить или стабилизировать цены на табачные изделия, учитывая высокий процент содержания в выпускаемой продукции зарубежного сырья, считают в экспертных кругах. Большая часть реализуемых в Азербайджане сигарет — иностранного производства, и поскольку таможенные операции становятся все более прозрачными, это приводит к неизбежному росту цен, уверен эксперт-экономист Натик Джафарли. Ведь в отличие от предыдущих лет, когда существовали разные теневые схемы завоза товара, сейчас таможенные операции становятся все более прозрачными и компании-импортеры начинают платить таможенные пошлины по полной программе, выплачивать все налоги, а это автоматически отражается на ценах.

С его слов, пока неизвестно, когда заработает новый табачный завод. Кроме того, нет местного сырья для того, чтобы производить сигареты, и оно будет закупаться за границей. «По-любому, мы за него будем платить валютой. Поэтому я не думаю, что существует прямая связь между ожидаемым открытием завода и нынешним ростом цен на сигареты», — подчеркнул экономист

Тем временем, начиная с сентября, цены на сигареты в розничной торговой сети начали расти. Так, пачка сигарет марки LD подорожала на 30 гяпиков, сигареты марки Sobranie стали дороже на 20 гяпиков (с 2,8 маната до трех манатов), пачка сигарет Kent продается выше предыдущей цены на 30-40 гяпиков, в зависимости от места реализации.

Продавцы объясняют нынешнее подорожание тем, что оптовые торговые сети подняли отпускную цену на табачные изделия.

Согласно данным Государственного комитета по статистике АР, по итогам января-августа 2018 года было произведено 2,363 миллиарда сигарет, что в 4,5 раза превышает производство за аналогичный период 2017 года. В то же время, по итогам восьми месяцев текущего года было произведено 1,645 тысячи тонн ферментированного табака, что на 13,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

61 просмотров