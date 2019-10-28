Ставка ЦБА не действует, зато продвигает страну в рейтингах

Правление Центрального банка Азербайджана приняло очередное решение понизить учетную ставку с 8% до 7,75%. Нижний предел коридора процентных ставок установлен на уровне 6%, а верхний предел — 9,5%. По словам председателя Центробанка Эльмана Рустамова, руководство главного банка страны 13 декабря вновь пересмотрит коридор процентных ставок.

Поднятая после девальвации маната до 15% учетная ставка снижается уже второй год подряд. Регулятор аргументировал свое недавнее решение стабилизацией в последние месяцы цен на нефть, низкой инфляцией и стабильной макроэкономической ситуацией. Всего же с начала года, включая недавнее понижение, ЦБА понизил стоимость кредитов для коммерческих банков страны без малого семь раз. Уменьшения учетной ставки происходили 1 февраля, 15 марта, 26 апреля, 7 июня и 23 июля, в сентябре регулятор вновь сообщил о снижении ставки рефинансирования еще на 0,25% — с прежних 8,25% до 8%и каждый раз ключевая ставка снижалась на четверть процента.

Однако данное обстоятельство не оказало никакого воздействия на высокие проценты по кредитам коммерческих банков. Согласно отчету Палаты надзора финансовых рыков, на первые числа августа ставки по потребительским кредитам были в диапазоне 20-24%, в долларах США — 6-19%, в других инвалютах — 10-15%.

Согласно анализу Report, в августе Rabita Bank повысил процентные ставки по наличным кредитам с 22% до 24%, Expressbank увеличил ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 14% до 15%. Ставки по микрокредитам в UniBank были снижены с 20% до 17%. За отчетный период NBC Bank дал старт ломбардному кредитованию. На сегодняшний день самая низкая процентная ставка по наличным кредитам в AFB Bank, самая высокая — UniBank, пишет агентство.

По мнению банковского эксперта Акрама Гасанова, понижение ставки Центробанка не окажет влияния на высокие процентные ставки по кредитам финансовых организаций. «Учетная ставка азербайджанского Центробанка носит декоративный характер, — сказал он. — А ведь речь идет о процентной ставке, по которой главный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. По идее, эта величина должна определять стоимость денег в экономике, к тому же согласно местному законодательству, любой банк может получить кредит у ЦБ по установленной ставке».

Гасанов отметил, что бездействие ставки ЦБА объясняется тем, что регулятор не финансирует коммерческие банки должным образом, т.е. делает это избирательно. Между тем, по данным экономиста Самира Алиева, доля кредитов, выделенных Центральным банком по линии рефинансирования, уменьшилась в структуре привлекаемых кредитными организациями средств с 20% до 4,5% в 2013-2019 гг.

Примечательно, что в феврале текущего года глава Центробанка Эльман Рустамов сказал в интервью одному из местных изданий, что кредитный портфель ЦБА в коммерческих банках страны составляет порядка 400 млн. манатов. «Это очень небольшая цифра в общем объеме банковских активов. Ни один центральный банк не сможет оказывать влияние на рынок таким объемом ресурсов», — признался Рустамов.

Несмотря на то, что учетная ставка ЦБА не влияет на стоимость денег в стране, ее понижение продвинуло Азербайджан в рейтингах по этому показателю. Например, по итогам предпоследнего снижения ставки рефинансирования местного регулятора, Азербайджан оказался на 38-м месте в мире по размеру учетной ставки, опередив Казахстан, Украину, Узбекистан, Беларусь, Турцию и Иран, и разделив позицию с Мексикой, информируют местные СМИ со ссылкой на турецкую прессу. Также отмечается, что самая высокая учетная ставка (86%) зафиксирована в переживающей экономический кризис Аргентине. Предпоследнее место в этом перечне занимает Зимбабве (70%), строчкой выше расположилась Венесуэла с показателем в 27,9%. Вот только до стран еврозоны, где данный показатель не выше нуля и даже отрицательного значения, нам пока еще далеко.