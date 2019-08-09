Статус Нагорного Карабаха должен определить диалог между Баку и Ереваном

Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, нацелена на оказание содействия сторонам нагорно-карабахского конфликта для продвижения мирного процесса.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что на линии соприкосновения между Азербайджаном и Армении сегодня наблюдается относительное спокойствие. Вместе с тем, у нас вызывает озабоченность то, что стороны под различными предлогами продолжают выдвигать взаимные обвинения», — заявила М.Захарова.

По ее словам, подобная риторика не отвечает интересам формирования благоприятных условий для переговорного процесса и, соответственно, поиска компромиссных вариантов урегулирования конфликта.

«Россия исходит из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен путем переговоров между Азербайджаном и Арменией», — указала представитель российского МИД, добавив, что позиция официальной Москвы не претерпела никаких изменений.

«Со своей стороны, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и с учетом тесных отношений Москвы с Баку и Ереваном, остаемся нацеленными на оказание содействия в целях всестороннего продвижения мирного процесса», — подчеркнула М.Захарова.