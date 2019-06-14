Статистика — вещь упрямая

У меня, как в известном анекдоте, две новости — одна хорошая и одна плохая. Начну с хорошей.

Как сообщает межгосударственный статистический комитет СНГ, за год среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 9,2%. Для сравнения, в Армении зарплаты за год выросли на 7,7%, в России — на 6,2%, в Киргизии — на 3,2%. При этом, в Украине зарплаты за тот же отрезок времени выросли аж на 21,1%, в Беларуси — на 16%, в Таджикистане — на 11,1%.

Теперь, о новости плохой. По данным Статкомитета СНГ, самую высокую заработную плату получают в России — $730. В Беларуси в среднем получают $518, Украине — $388, Азербайджане — $370, Армении — $375, в Киргизии — $239, а в Таджикистане — $145. Данные по Казахстану, Молдове и Узбекистану отсутствуют, но я уверен, что, как минимум в Казахстане, средняя зарплата выше, чем в нашей стране.

То есть, даже с учетом роста зарплаты в Азербайджане по сравнению с прошлым годом, она остается более низкой, чем в Армении. Вот, что должны делать после обнародования этих цифр все те наши чиновники, что ответственны за экономический сектор? Чисто по совести, по чести они должны признать провал в своей работе и уйти с занимаемых должностей. Но, этого нет и, я уверен, не будет. И даже чувство стыда вряд ли посетит тех, кто так искусно рулит экономикой страны, что население Азербайджана в среднем получает меньше, чем в нищей и голодной Армении.

Кстати, в Азербайджане очень любят сочувственно вздыхать и повторять всякий бред про «бедную Украину». Едва ли не каждый второй в нашей стране сделался большим специалистом по Украине и на полном серьезе заявляет, что уровень жизни в Азербайджане выше, чем там. Ну что, почитали статистику? Получите и распишитесь, как говорил прекрасный спортивный комментатор Владимир Маслаченко. А ведь, Украина покупает нефть и газ, тогда как Азербайджан является их экспортером. И в Украине, кстати, азербайджанская нефть потеснила российскую в качестве основной покупаемой.

И еще. Размер средней заработной платы в Украине в 2021 году составит 620 долларов в эквиваленте. Об этом недавно заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Вы слышали такого рода прогнозы от премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова? Он хотя бы обещал азербайджанцам выход на уровень средней зарплаты в 620 долларов в месяц в 2021 году? Не было такого. Не давал таких обещаний и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Он, кстати, выступая в рамках пятого бизнес-форума ЕС-Азербайджан в Баку заявил, что наша страна является главным партнером ЕС на Южном Кавказе. «Около 78 процентов товарооборота ЕС со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан, а 42 процента товарооборота Азербайджана приходится на ЕС», — сказал министр. Он также отметил, что в Азербайджане работает около 1600 компаний из ЕС. Он подчеркнул, что их число будет расти из года в год.

Все это прекрасно. Замечательно и то, что растут стратегические валютные резервы Азербайджана, ненефтяной сектор, увеличивается поток туристов в Азербайджан. Но почему же при всех этих прекрасных новостях и реально имеющих место фактах, средняя зарплата в Азербайджане остается позорно низкой? Ответ на этот вопрос знают, я уверен, те чиновники, что ответственны за экономику нашей страны. Но озвучить эту причину они не хотят. Почему? Вопрос риторический.

А тем временем, сама жизнь дает ответы на многие вопросы. В частности, в виде увеличения числа суицидов в нашей стране. Увы, порой наши сограждане, не справляясь с грузом свалившихся на них проблем, предпочитают уход из жизни, в качестве способа их «решения». И, увы и ах, новости об очередном суициде уже не вызывают шока в обществе. Они воспринимаются едва ли не буднично. Хотя это — невероятная трагедия для такой потенциально богатой страны…