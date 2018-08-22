Стартовал первый этап новых санкций США против РФ

В среду, 22 августа, начинается первый этап санкций США против России, которые были введены из-за дела Скрипалей, пишет Европейская правда.

О намерении США ввести санкции стало известно 8 августа, но первый этап вступает в силу сегодня.

Так, на первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.

По данным СМИ, под запрет могут попасть газовые турбины, электронное оборудование, которое применяется в промышленности.

При этом отмечается, что реальный перечень запрещенной продукции может оказаться не таким большим, потому что администрация Барака Обамы ввела схожие ограничения еще в 2014 году.

Второй этап санкций будет введен, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия.

В свою очередь в МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные меры.

Данные санкции вызвали крупнейший обвал рубля за два года.

Новые антироссийские санкции в США планируют принять до выборов в ноябре. Они предполагают введение ограничительных мер против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ.

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