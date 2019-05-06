Старость не радость: «Электронное правительство» не сократило «расстояние»

В 2010 году в Азербайджане начались работы по созданию в стране «Электронного правительства». В 2012 году власти официально сообщили о создании портала.

Основной целью создания электронного правительства, является сокращение «расстояния» между государственными служащими и гражданами в обеспечении социальными услугами.

Благодаря преимуществам электронного правительства пользователю становятся доступны сотни полезных услуг, начиная от поиска работы и получения документов, заканчивая регистрацией брака и медицинскими услугами.

Однако, несмотря на «Электронное правительство» гражданам и ныне приходится обращаться в многочисленные инстанции для получения различных справок.

На днях в # обратилась пенсионерка Салима Мамедова (имя и фамилия изменены) с просьбой помочь ей устроиться в дом престарелых, чтобы не быть тягость родственникам, у которых она живет. По словам Мамедовой, у нее нет собственного жилья. «Но от меня потребовали столько документов из различных инстанций. Я старый человек и мне трудно ходить. Как я могу собрать все эти документы?», — выразила свое возмущение Салима Мамедова.

Как нам удалось выяснить, для того, чтобы Салиму Мамедову приняли в дом престарелых, ей нужно предоставить в отдел социальной защиты района, в котором она прописана, удостоверение личности, справку с места жительства, письмо об отсутствии опекуна, справку о состоянии здоровья, полученную в районной поликлинике, а также справку удостоверяющую отсутствие у нее инфекционных заболеваний, полученную в том же медицинском учреждении, пенсионную карту и две фотографии.

Чем вызвана необходимость сбора стольких документов для принятия в дом престарелых? Ответ мы попытались получить у главы пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиля Талыблы, но, к сожалению, нам не удалось связаться с ним.

Член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Алимамед Нуриев, к которому мы обратились за комментарием, заявил #: «Нет необходимости требовать у граждан, справку с места жительства. У нас же есть «Электронное правительство», в котором размещены базы данных различных государственных структур. Так, информация о месте жительства каждого гражданина имеется в электронной базе Министерства юстиции. Информацию о состоянии здоровья граждан можно получить в банке данных Министерства здравоохранения. Там же можно получить информацию о том, болел ли человек инфекционными заболеваниями или нет. Что касается справки об отсутствии у обратившегося опекуна, то в этом документе тоже нет никакой необходимости. Для принятия в дом престарелых достаточно заявления обратившегося», — считает Алимамед Нуриев.

И для сравнения:

В соседней с Азербайджаном Грузии гражданин, который хочет устроиться в дом престарелых, должен подать заявление в районный отдел социальной защиты, пройти медобследование и ждать получения направления в дом престарелых.

В Литве решение о размещении человека в доме престарелых принимает социальный работник местного самоуправления. Граждане, которые хотят быть размещенными в доме престарелых, должны обратиться в муниципальный отдел социальной поддержки с тем, чтобы к нему на дом прибыл социальный работник, который и оценит ситуацию — действительно ли этому человеку требуется такая услуга.

Во Франции в домах престарелых проживают около 700 тысяч человек.

Согласно требованиям законодательства Франции для того, чтобы отправить человека в дом престарелых, просто требуется его формальное согласие.