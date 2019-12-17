Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие свадьбы

Они познакомились в Университете Техаса в 1934 году и вступили в брак в 1939 году.

«Они чудесная пара и пример того, как могут быть счастливы люди в браке, — заявил в интервью телекомпании их родственник Джейсон Фри, который помог добиться включения четы Хендерсон в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшей в мире супружеской пары. — Они рады тому, что постоянно находятся рядом, вместе путешествуют и живут насыщенной жизнью».

К 16 декабря суммарный возраст супругов достиг 211 лет и 175 дней. У них, как отметила телекомпания CNN, крепкое здоровье, и они считают, что секрет долголетия и счастливой семейной жизни кроется в умеренности и взаимной любви.(ТАСС)