Станут ли Грузия и Украина членами НАТО?..

Когда задумываешься над всеми сложными процессами, происходящими в плоскостях Турция-НАТО и Турция-США, вообще, о комплексе противоречий между отдельными странами-членами Североатлантического Блока, невольно задаешься вопросом: а стоит ли так стремиться стать членом НАТО, как это делают Грузия, Украина и Молдова?

Все дело-то в том, что молодым, еще с неокрепшими геополитическими мускулами государствам некогда размышлять над подобными вопросами; когда крупные «игроки» Блока стараются всячески пересмотреть или же переосмыслить свое место под «зонтиком» самого крупного военно-политического Альянса мира, малые «игроки» — молодые государства изо всех сил рвутся стать членом НАТО, чтобы наконец-то получить нужный «сертификат безопасности».

И в Грузии политикам, дипломатам, даже политологам не терпится увидеть свою страну в рядах НАТО.

Некоторые политологи даже считают, что их страна уже практически является членом НАТО, якобы она давно институционально находится в этой организации, т.к. между Блоком и их страной «существует куча договоров и взаимных обязательств».

И мы не отрицаем, что с каждым годом между НАТО и Грузией складываются весьма и весьма тесные отношения, но все-таки вынуждены констатировать такой факт, что существуют определенные процедуры и какими бы они формальными не были для главной страны НАТО – США, все же Грузии придется пройти все необходимые ступени и этапы, включая и «новейшие статусы» предусмотренные специально для Тбилиси и Киева.

Да, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, визит в Грузию которого завершился в начале недели, еще раз подтвердил, что Тбилиси нечего опасаться, т.к. Грузия обязательно станет членом НАТО.

Безусловно, каждое подобное заявление приближает Тбилиси к желанной цели.

Но, повторно заметим, что НАТО, к сожалению, это не только США или же Йенс Столтенберг. Например, до сих пор не прекращаются версии о том, что противниками членства Украины и Грузии являются такие маститые, влиятельные политики, например, как А.Меркель. Якобы даже Венгрия по мере возможности блокирует евро-устремления этих двух государств, особенно, Украины.

Тут нам невольно вспоминается эпизод из новейшей истории Турции. В свое время американские политики и дипломаты постоянно заверяли, что Турция обязательно станет членом ЕС, но как известно, она им не стала, и, наверное, это стало одной из причин, которая заставила Анкару искать союзников за пределами европейской архитектуры безопасности и сотрудничества.

Мы не утверждаем, что Грузию и Украину ждет тоже самое, но время не ждет, оно выставляет само НАТО в совсем новом свете, внутри организации усиливаются новые тенденции, возникают новые и новые геополитические группировки в рамках одного и того же военного Альянса.

Вдобавок, в одних случаях «скорость интеграции» в НАТО бывает гораздо выше, чем в других, что дополнительно создает чувство дискомфорта, даже недоверия.

Думается, что в вопросе о вступлении Грузии в НАТО есть два момента. Во-первых, Южный Кавказ, так же как и Черное море, новый регион для НАТО. Тут надо действовать весьма осторожно, потому что фактически речь идет о сферах влияния России.

Во-вторых, как известно, на территории Грузии существуют две зоны конфликта.

Руководство НАТО, также члены Блока постоянно заявляют, что Альянс поддерживает территориальную целостность Грузии, но чувствуется, что пока это единственный способ поддержки, которое НАТО в состоянии предлагать Грузии – в Брюсселе в этом вопросе еще не намерены идти дальше политических деклараций и заявлений.

Но в самой Грузии к этому вопросу созревает совсем иной подход. Некоторые грузинские эксперты считают, что территориальные проблемы не могут быть препятствием на пути интеграции страны в НАТО, т.к. уже известны способы, позволяющие обойти эту проблему; якобы для этого в документе достаточно записать, что известный «пятый пункт» не распространяется на эти территории…

Признаться, нам не известно, что думают по этому поводу брюссельские стратеги? Теперь ясно одно: НАТО постепенно, но довольно целеустремленно осваивает два региона: расширяет свое влияние на Черном море, обосновывается в Южном Кавказе.

На днях президент США Д.Трамп также выступил с весьма интригующим заявлением: он заметил, что подписание конвенции о статусе Каспия открывает новые возможности для транспортировки энергоресурсов Туркменистана и, наверное, Ашхабад воспользуется этим шансом. Думается, что это еще один аргумент в пользу того, что южно-кавказский регион имеет геополитическую и геостратегическую значимость, т.к. защита коммуникационных и транзитных артерий является одной из главных задач НАТО…