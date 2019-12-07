Станцию «Ази Асланов» закрывают на ремонт

В следующем году будет временно приостановлена работа станции метро «Ази Асланов». Причиной этому является то, что станция нуждается в капитальном ремонте. Об этом в интервью местным СМИ заявил зампред ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов.

По его словам, серьезного ремонта требуют платформа станции, а также тоннели.

«В настоящее время в железобетонных конструкциях тоннеля имеются разрушения. А это, в свою очередь, может привести к серьёзным последствиям. Мы уже обратились в соответствующие структуры. Со следующего года будет дан старт ремонтным работам», — сказал он.

Представитель метрополитена связал возникшую проблему с тяжелой геологической ситуацией на данной территории.

«Многочисленные высокоэтажные здания, построенные над метро, серьезно повлияли на геологическую структуру. А это привело к ухудшению ситуации на станции», — сказал он.