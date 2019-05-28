Станкович: Мне поступило предложение от «Нефтчи»

Защитник футбольного клуба «Габала» Воислав Станкович прокомментировал разговоры о возможном переходе в бакинский «Нефтчи».

«Мне поступило предложение от «Нефтчи». В настоящее время мой агент ведет с ними переговоры. Конечно, было бы интересно сыграть в «Нефтчи». У «Габалы» в новом сезоне будут другие цели, ставку будут делать на ребят из местной Академии. А мне хочется быть в команде, которая борется за большие цели, чемпионство, выход в еврокубки. Сейчас я нахожусь в Сербии. Пока не знаю, на какой срок будет рассчитан контракт с «Нефтчи», если переговоры завершатся удачно. Скоро все уточнится», — заявил Станкович.

| 2019-05-28T14:02:03+00:00 28 мая 2019, 15:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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