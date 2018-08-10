Станислав Драгун: С «Карабахом» придется настолько же трудно, как и в Баку

Хавбек БАТЭ Станислав Драгун рассказал, что борисовчане пока не думают о возможной встрече с голландским ПСВ в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Да никто еще даже не думает о голландцах! Идем от матча к матчу – сплоченным коллективом, где все друг за друга. Если честно, у нас сейчас не настолько большая обойма. Но делать то, что на повестке дня, удается: был «Карабах» в Азербайджане – будет «Карабах» в Борисове. Надеюсь, дома продемонстрируем немного другую игру и в атаке, и в обороне. Но я уверен, что с этим соперником придется настолько же трудно, как и в Баку», — сказал он. (Прессбол)

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| 2018-08-10T13:51:33+00:00 10 августа 2018, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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