Станет ли Владимир Зеленский президентом Украины?

Президентские выборы в Украине, состоявшиеся в минувшее воскресенье закончились предсказуемо. Практически все эксперты сходились в том, что победитель будет определен не в первом, а во втором туре президентских выборов. Так и случилось — во второй тур вышли шоу-мен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Разрыв между ними оказался очень значительным. За Зеленского проголосовало более 30% избирвателей, тогда как за Порошенко – менее 16%. Иными словами, за шоу-мена проголосовало почти на 2.700.000 избирателей больше, чем за действующего главу государства.

Есть ли в этом сенсация? Частичная. Практически все социологические опросы за последний месяц показывали, что именно Зеленский будет фаворитом выборов. Более того, именно такой, приблизительно, процент и давали ему все соцопросы. А вот в случае с Порошенко было и другое. Ему отводилось, по некоторым данным, даже не второе, а третье место, вслед за лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко. При этом, была определенная вероятность того, что в конечном итоге, на самих выборах, голосующие все же чуть изменят свою позицию и не поддержат Зеленского. Они не изменили.

Не сказать, что Порошенко вообще нигде не сумел победить Зеленского. Так, ЦИК Украины подсчитала голоса избирателей на зарубежных участках. Лидером оказался президент Украины Петр Порошенко. За него проголосовало 38,93% избирателей. За Зеленского – 26, 01%. Это говорит о том, что проживающие за рубежом украинцы одобряют действия Порошенко на внешнеполитической арене. По этой части, кстати, к нему практически нет претензий и в самой Украине. Другое дело, что к тому, что происходит внутри страны, к нему были и есть большие вопросы. Естественно, в первую очередь у тех, кто ежедневно ездит по разбитым дорогам и видит все происходящее в стране своими глазами, а не через СМИ или иные источники информации, проживая в каком-либо ином государстве,

Сторонники Порошенко очень много любят рассказывать о том, сколь много он сделал для возрождения украинской армии. Тут есть немало правды. Но, рассказы о том, что вся украинская армия массово поддерживает действующего главу государства разбились о результаты первого тура выборов. Так, по итогам подсчетов голосов на 73-х спецучастках военнослужащие проголосовали следующим образом: Порошенко – 11580 голос, а за Зеленского – 11255 голосов. Разница в 355 голосов. Это очень мало.

В итоге, имело место классическое протестное голосование. Как справедливо подчеркивают украинские эксперты, даже безвиз и тур по Украине с Томосом, не смогли перебить скандал в Укроборонпроме со Свинарчуками, трагедию с Катериной Гандзюк и нападениями на гражданских активистов, фактическую амнистию губернатору Харьковской области Кернесу и массовый исход из страны квалифицированных кадров.

Чтобы понять масштабы случившегося напомню, что на президентских выборах 2014 года Петр Порошенко победил в первом туре, набрав 54,7% голосов избирателей. Откат назад, как видим, составляет почти 38%. Это даже больше, чем ныне набрал Зеленский. Кстати, финишировавшая третьей в этот раз Юлия Тимошенко набрала практически те же проценты, что и на прошлых президентских выборах. От нее ждали прорыва, но его не случилось. И это говорит о том, что украинское общество, уставшее выбирать меньшее из зол, предпочло проголосовать за совершенно новое лицо в политике.

Каким будет исход второго тура? Есть большая вероятность того, что и там победу одержит Владимир Зеленский. Дело в том, что рейтингу Порошенко практически уже некуда расти, он собрал все, что мог. А вот голосовать против него, а значит за Зеленского, уже призвали Анатолий Гриценко, финишировавший в первом туре на пятом месте с показателем в почти в 7%. Голосовать против Порошенко, ясное дело, призовет и Юлия Тимошенко, которая в первом туре набрала более 13% . К тому же активно призывает Дмитрий Гордон, практически в одиночку сумевший вывести своего протеже Игоря Смешко с показателем в более, чем 6%.

Простая арифметика показывает, что против Порошенко во втором туре, скорее всего, будут голосовать слишком многие. Надеяться ему можно только на фатальные ошибки Зеленского, на дебаты, на чудо. Все идет к тому, что новым главой украинского государства станет Владимир Зеленский, а Петр Порошенко останется очередным президентом на один срок. Это, впрочем, в украинских традициях. Единственный, кому удавалось править страной два срока был Леонид Кучма.